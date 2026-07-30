سكاي: ريال مدريد يضغط لحسم صفقة ديوماندي قبل هذا الموعد

يتمسك ريال مدريد بضم الإيفواري يان ديوماندي لاعب لايبزيج خلال هذا الصيف.

ويمتد عقد ديوماندي مع لايبزج حتى صيف 2030.

وبحسب سكاي ألمانيا، فإن ريال مدريد يضغط لحسم صفقة يان ديوماندي مع لايبزيج قبل سفر الفريق إلى معسكره التدريبي في النمسا، السبت المقبل.

وأوضحت التقارير ذاتها أن ريال مدريد عقد اليوم الخميس جولة جديدة من المفاوضات مع لايبزيج.

وأشارت إلى أن اللاعب يتعامل باحترافية وينتظر توصل الناديين إلى اتفاق نهائي.

ورفض النادي الألماني من قبل عرض ريال مدريد والذي جاء مقابل 100 مليون يورو، ولذلك رفع ريال مدريد عرضه ليصبح 100 مليون يورو بالإضافة لـ 20 مليون يورو مكافآت.

ويتمسك لايبزج بالحصول على 130 مليون يورو لبيع لاعبه الذي يمتد عقده حتى 2030.

وفي حال إتمام الصفقة سيكون الإيفواري أغلى صفقة بيع في تاريخ لايبزج متفوقا على يوشكو جفارديول الذي انضم لمانشستر سيتي في 2023-24 مقابل 90 مليون يورو.

فيما سيصبح رابع أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد بعد جود بيلينجهام وإدين هازارد وجاريث بيل.

يان ديوماندي.. من مغمور إلى أغلى شاب خلال عامين