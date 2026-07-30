سكاي: ريال مدريد يضغط لحسم صفقة ديوماندي قبل هذا الموعد

الخميس، 30 يوليه 2026 - 19:22

كتب : FilGoal

يان ديوماندي

يتمسك ريال مدريد بضم الإيفواري يان ديوماندي لاعب لايبزيج خلال هذا الصيف.

ويمتد عقد ديوماندي مع لايبزج حتى صيف 2030.

وبحسب سكاي ألمانيا، فإن ريال مدريد يضغط لحسم صفقة يان ديوماندي مع لايبزيج قبل سفر الفريق إلى معسكره التدريبي في النمسا، السبت المقبل.

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: لايبزج لم يوافق على عرض ريال مدريد لضم ديوماندي "لن نتخلى عن مبادئ النادي".. سبب انسحاب سان جيرمان من صفقة ديوماندي سان جيرمان انسحب.. ديوماندي يوافق على الانتقال لـ ريال مدريد سبورت: حلم أوليسي يتأجل.. وريال مدريد يركز على التعاقد مع ديوماندي

وأوضحت التقارير ذاتها أن ريال مدريد عقد اليوم الخميس جولة جديدة من المفاوضات مع لايبزيج.

وأشارت إلى أن اللاعب يتعامل باحترافية وينتظر توصل الناديين إلى اتفاق نهائي.

ورفض النادي الألماني من قبل عرض ريال مدريد والذي جاء مقابل 100 مليون يورو، ولذلك رفع ريال مدريد عرضه ليصبح 100 مليون يورو بالإضافة لـ 20 مليون يورو مكافآت.

ويتمسك لايبزج بالحصول على 130 مليون يورو لبيع لاعبه الذي يمتد عقده حتى 2030.

وفي حال إتمام الصفقة سيكون الإيفواري أغلى صفقة بيع في تاريخ لايبزج متفوقا على يوشكو جفارديول الذي انضم لمانشستر سيتي في 2023-24 مقابل 90 مليون يورو.

فيما سيصبح رابع أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد بعد جود بيلينجهام وإدين هازارد وجاريث بيل.

يان ديوماندي.. من مغمور إلى أغلى شاب خلال عامين

يان ديوماندي ريال مدريد لايبزيج
نرشح لكم
لانس يقترب من صفقة عربية جديدة بعد 114 عاما.. استبعاد بريشيا من المنافسات الإيطالية وبدء إجراءات الإفلاس يويفا: نرفض اقتراح فيفا بالإجماع.. ولن نشارك بأي مسابقة إذا ظلت المطالب قائمة تشيزني: الدوري الإسباني أولويتنا.. وبرشلونة قادر على الفوز بـ أبطال أوروبا سبورت: شتيجن يغادر معسكر برشلونة تمهيدا لإعارته إلى أياكس "سأحتفظ بذكريات لا تُنسى".. راشفورد يودع برشلونة برسالة مؤثرة جريليش يرد على سبب استبعاده من جولة مانشستر سيتي.. وماريسكا يحسم موقفه موندو ديبورتيفو: جوريتسكا يعرض خدماته على برشلونة للاجتماع مع فليك مجددا
أخر الأخبار
سكاي: ريال مدريد يضغط لحسم صفقة ديوماندي قبل هذا الموعد 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
لانس يقترب من صفقة عربية جديدة 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد 114 عاما.. استبعاد بريشيا من المنافسات الإيطالية وبدء إجراءات الإفلاس 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
يويفا: نرفض اقتراح فيفا بالإجماع.. ولن نشارك بأي مسابقة إذا ظلت المطالب قائمة 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهلال يطمئن على إصابة سافيتش.. وعودة روبن نيفيز 39 دقيقة | سعودي في الجول
تشيزني: الدوري الإسباني أولويتنا.. وبرشلونة قادر على الفوز بـ أبطال أوروبا 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب البرازيل يواجه أستراليا وديا مرتين في سبتمبر.. ثم الهند في أكتوبر 53 دقيقة | أمريكا
خبر في الجول - القناة يقدم عرضا للتعاقد مع محمد عادل ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا 3 التجربة الأولى لعموتة وصفقة جديدة تسجل.. الأهلي يفوز على النصر وديا بخماسية 4 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح