مواهب كأس العالم - يان ديوماندي.. من مغمور إلى أغلى شاب خلال عامين

في كل نسخة من كأس العالم تظهر أسماء جديدة لكرة القدم، بعضها لا يكون معروفًا إلا للقليل من الناس، والبعض الآخر يكون معروفًا ولكن المونديال يشهد تفجر موهبته مع منتخب بلاده لأول مرة.

يان ديوماندي النادي : لايبزج

كأس العالم لا تقتصر فيه الحكايات على النجوم الكبار فقط، بل تظهر أسماء جديدة تسرق الأنظار وتغير مستقبل كرة القدم وتكون نواة لجيل جديد يظهر من اللاعبين يحملون لواء كرة القدم مع نهاية مسيرة جيل آخر.

بعض تلك المواهب تدخل البطولة بدون ضجيج ثم تخرج وقد أصبحت حديث العالم، والبعض الآخر يدخل منتظرًا ظهوره بشكل جيد ولكنه يظهر بشكل أفضل مما كان منتظرًا.

في هذه السلسلة سيتحدث معكم FilGoal.com حول لاعبين شباب يتوقع تألقهم في كأس العالم 2026، لن نتحدث خلال السلسلة عن لاعبين أصبحوا من نجوم الصف الأول بالفعل، مثل لامين يامال على سبيل المثال لأنه بالفعل قد بدأ في حفر اسمه بين النجوم وليس فقط المواهب الشابة، ولكننا سنسرد لكم حكايات لاعبين يملكون الموهبة ولكنها لم تتفجر بشكل كامل حتى الآن.

موهبتنا الثانية تأتي من قارة إفريقيا هذه المرة، لاعب من أكبر المرشحين لدخول قائمة النجوم عقب نهاية البطولة.

ديوماندي واحد من اللاعبين الذين أثبتت مسيرتهم أن كرة القدم تتحول بسرعة كبيرة. صاحب الـ 19 عامًا تحولت مسيرته من مجرد لاعب بأكاديمية إلى أحد أبرز المواهب المطلوبة في سوق الانتقالات، وخلال عامين فقط من المتوقع أن يتم انتقاله مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعلى الرغم من أن موهبة ديوماندي ظهرت بالفعل للعديد من الناس وأصبح مطلوبًا في العديد من الفرق الكبرى، إلا أنه لم يُتابع بشكل كبير من المشاهدين بسبب عدم مشاركته في أي بطولة أوروبية قارية خلال الموسم المنقضي.

ويقدم لكم FilGoal.com قصة دياموندي وكيف تحول خلال عامين من اللعب بأكاديمية أمريكية إلى أحد أبرز مواهب العالم. لم يكن دياموندي أحد اللاعبين الذين ولدوا في أوروبا، ولكنه ولد بشكل طبيعي في كوت ديفوار وتحديدًا العاصمة أبيدجان. في عمر صغير هاجر والدا دياموندي من كوت ديفوار، بلده الأصلي، إلى أمريكا للبحث عن حياة أفضل كالعديد من الأفارقة.

وكعادة الرياضة في أمريكا، انضم دياموندي لفريق مدرسة يولي هورنيتس الثانوية.

وفي عام 2022 انضم لأكاديمية DME في أمريكا، ومعها بدأ في إبراز مهارته بشكل أكبر.

وتمكن من التتويج مع الفريق بلقب دوري UPSL، وهي بطولة للهواة في أمريكا، كما حصل دياموندي على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

بعد البطولة اتجه دياموندي لأوروبا لمحاولة خطو خطوة أكبر في مسيرته والبدء في اللعب على المستوى الاحترافي. وفي أكتوبر 2023 ذهب دياموندي للخضوع لاختبار في رينجرز الاسكتلندي، ولكنه لم يتمكن من توقيع العقد ليعود مرة أخرى إلى أكاديميته، والتي استمر فيها لعام آخر.

استمر دياموندي في البحث عن طريق آخر للانتقال إلى أوروبا، وهو ما نجح به في النهاية وتحديدًا من بوابة ليجانيس في شهر يناير من عام 2024.

ليجانيس كان ضمن الهابطين خلال الموسم الماضي، ولكنه تمكن من إظهار قدراته ليلفت أنظار لايبزيج الذي تعاقد معه في بداية الموسم المنقضي.

لايبزيج تعاقد مع دياموندي مقابل ما يقارب 20 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليجانيس، ولكن بعد موسم واحد فقط أصبح اللاعب قريبًا من أن يصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي.

وخلال موسمه الأول شارك دياموندي في 36 مباراة ونجح في تسجيل 13 هدفًا وصناعة 10 أهداف أخرى، ليكون أحد أنجح اللاعبين الشباب في أوروبا خلال الموسم.

الأمر لم يقتصر على الأهداف والصناعة فقط، ولكن أيضًا أرقام دياموندي في المراوغات كانت هي الفيصل الأكبر.

دياموندي خلال الموسم الحالي كان ثالث أكثر من قام بالمراوغات الصحيحة خلال الموسم بـ 132 مراوغة، خلف فقط لامين يامال وجيريمي دوكو.

وبعد موسمه الرائع بقميص لايبزيج أصبح دياموندي أكثر المطلوبين من اللاعبين الشباب في مركز الجناح، وأظهرت عدة فرق اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب، ومن ضمنها ليفربول وبايرن ميونيخ وأستون فيلا ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وفقًا للتقارير العالمية.

ووفقًا لشبكة ESPN فإن لايبزيج يريد 130 مليون يورو للموافقة على بيع دياموندي، بالنظر إلى الطلب الشديد على اللاعب. موهبة دياموندي تجلت في مدح زملائه بالفريق، إذ وصف زميله بالفريق أوربان الدفاع ضده في التدريبات بالمستحيل.

وعلى الجانب الآخر فإن دياموندي لا ينسى فضل لايبزيج عليه، ملقيًا الأضواء على أن التعاقد معه مقابل 20 مليون يورو كان بالفعل مبلغًا كبيرًا بالنسبة للاعب خاض 10 مباريات فقط خلال مسيرته على المستوى الاحترافي. وقال ديوماندي: "لن أنسى أبدًا هذه الفرصة.

الأمر لا يتعلق فقط بلعب كرة القدم، فالنادي ساعدني كثيرًا خارج الملعب أيضًا".

وأضاف: "الإعلام لا يرى سوى ما أقدمه داخل الملعب، لكن النادي وقف بجانبي كثيرًا فيما يخص عائلتي ووالدتي. أقل شيء يمكنني فعله من أجلهم هو أن أقدم كل ما لدي داخل الملعب، وهذا ما أحاول القيام به كل يوم".

وتابع اللاعب الإيفواري: "لم يكن أحد يعرفني من قبل، ودفع 20 مليون يورو كان مبلغًا كبيرًا للغاية. لقد كانت مخاطرة كبيرة بالنسبة لهم وأنا ممتن لذلك." وأتم: "كما قلت اليوم، نحن نسير في الطريق الصحيح لكن الأمر لم ينته بعد. علينا الاستمرار ومواصلة العمل الجاد."

انطلاقة دياموندي الرائعة في كرة القدم لم تختلف مع المنتخب، إذ شارك لأول مرة مع كوت ديفوار في تصفيات أمم إفريقيا ضد سيشيل، وخلال المباراة سجل أول أهدافه الدولية.

ومن المباراة الأولى نجح دياموندي في حجز مقعد أساسي، ليتواجد في كأس أمم إفريقيا كأحد العناصر الأساسية للمنتخب.

وفي أمم إفريقيا نجح دياموندي في تسجيل هدف وحيد كان في دور الـ 16 ضد بوركينا فاسو، قبل أن يخرج منتخب كوت ديفوار من مصر في ربع النهائي.

وفي كأس العالم سيكون دياموندي أمام فرصة أخرى لإبراز موهبته، وسيكون المونديال محطة أخيرة للنجم الإيفواري ليثبت أن خطوته المقبلة ستأتي عن استحقاق أيًا كانت، باعتبارها ستكون في جميع الأحوال نحو فريق كبير وبمبلغ يتعدى الـ 100 مليون يورو حسب ما يريد فريقه.

وبذلك سيتحول دياموندي من لاعب مغمور في بداية 2024 إلى واحد من أغلى صفقات اللاعبين الشباب في التاريخ، والأغلى حسب المتوقع في الصيف المقبل.

وسيبقى السؤال الأهم، هل سينجح دياموندي في التواجد ضمن نجوم الصف الأول بالعالم، بعد موسم ونصف فقط على المستوى الاحترافي؟ وهل ينجح اللاعب الذي تواجد بأكاديمية تمارس كرة القدم على مستوى غير احترافي قبل عامين فقط في التعامل مع الأضواء والضغط الذي سيسلط عليه خلال وبعد كأس العالم؟