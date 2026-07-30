ليفربول يفوز على ريكسهام في ثاني ودياته استعدادا للموسم الجديد

فاز ليفربول على ريكسهام بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب يانكي في نيويورك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

سجل هدف ليفربول الوحيد ريو نجوموها قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتخادع الحارس وتسقط في الشباك.

وتعد تلك المباراة الثانية لأندوني إيراولا مدرب ليفربول الجديد.

وسبق أن حقق ليفربول الفوز أمام سندرلاند 4-1، فيما من المقرر أن يلتقي يوم الأحد أمام ليدز يونايتد في شيكاغو.

وارتدى دومينيك سوبوسلاي شارة القيادة أمام ريكسهام.

ولعب ليفربول المباراة بالتشكيل التالي: مامارداشفيلي - كيركيز - سوبوسلاي - إليوت - آبي، نيوني - تشامبرز - رامزي - سكانلون، كوماس - ندوكوي.

وأجرى إيراولا تبديلات في الشوط الثاني بنزول الحارس البديل ديفيز في الدقيقة 75 بدلا من مامارداشفيلي، بالإضافة لدفعه بالبدلاء تسيميكاس - سوني لامبي - مكونيل - موريسون - جونز - ندياي - فريمبونج - نجوموها - رايت.

ويغيب عدد من اللاعبين الأساسيين عن المباريات الودية التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لمشاركتهم مؤخرًا في كأس العالم.