ذا أثلتيك: إيدي هاو يرحل عن نيوكاسل.. ومدرب أهلي جدة البديل

الخميس، 30 يوليه 2026 - 11:30

كتب : FilGoal

إيدي هاو - مدرب نيوكاسل

كشفت شبكة ذا أثلتيك، عن تغيير وشيك في القيادة الفنية لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وذكرت ذا أثلتيك، أن إيدو هاو سيترك منصبه كمدرب لنيوكاسل، بعدما قرر إبلاغ إدارة النادي برغبته في الحصول على استراحة من كرة القدم.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي نيوكاسل أبدى استعداده لرحيل إيدي هاو المنتظر، وأجرى محادثات مع ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة السعودي، ووصلت لمراحل متقدمة.

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وقاد إيدي هاو فريق نيوكاسل لتحقيق أول لقب منذ 70 عاما بعد الفوز بكأس كاراباو 2025.

وكان هاو يرغب في الرحيل عن سانت جيمس بارك في نهاية الموسم الماضي، لكنه غير رأيه وقرر البقاء، قبل أن يعدل عنه مجددا ويقرر الرحيل.

وسيرحل إيدي هاو بعد 5 سنوات قضاها مدربا لنيوكاسل.

وتوج يايسله صاحب الـ 38 عاما، بدوري أبطال آسيا مرتين مع أهلي جدة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي فريق أهلي جدة السعودي، ونيوكاسل.

وانضم يايسله إلى أهلي جدة عام 2023 ليقودهم للفريق بدوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عاميب 2025، و2026.

فيما تولى إيدي هاو تدريب نيوكاسل في نوفمبر 2021 خلفا لستيف بروس، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي.

كما قاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الرابع موسم 2022 - 2023.

وتراجع نيوكاسل الموسم الماضي باحتلاله المركز الـ 12، وكذلك ودع دوري أبطال أوروبا مبكرا من دور الـ 16 أمام برشلونة بالخسارة 8-3.

ومنذ 7 يناير الماضي لم يفز الفريق سوى في 5 مباريات من أصل 17 في الدوري.

ويشهد نادي نيوكاسل صيفاً مضطرباً في سوق الانتقالات. بعد رحيل أنتوني جوردون إلى برشلونة، وساندرو تونالي إلى توتنهام هوتسبير في صفقتين بلغت قيمتهما 69.3 مليون جنيه إسترليني، و100 مليون جنيه إسترليني على التوالي.

ويواجه نيوكاسل اهتماماً من أرسنال بضم برونو جيماريش، الذي يرغب بالانتقال إلى بطل الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل إيدي هاو ماتياس يايسله
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