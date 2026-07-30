جلوبو: إيقاف مدافع إنترناسيونال 6 أشهر بعد تسببه في كسر ساق لاعب كروزيرو

أعلنت المحكمة العليا للعدالة الرياضية في البرازيل إيقاف فيكتور جابرييل مدافع إنترناسيونال البرازيل لمدة أقصاها 180 يوما بعد تدخله العنيف على جابرييل بيك لاعب كروزيرو.

وتعرض بيك ثاني أغلى صفقة في تاريخ كروزيرو إلى إصابة عنيفة بكسر في السابق بعد تدخل قوي من فيكتور الذي تعرض للطرد يوم 22 يوليو الجاري.

وقررت المحكمة العليا تطبيق العقوبة المشددة على اللاعب وفقا للقانون بحسب ما جاء في شبكة "جلوبو" البرازيلية.

وكان من المنتظر إيقاف اللاعب وفقا للمادة 254 من قانون العدالة الرياضية البرازيلي بين مباراة إلى 6 مباريات.

لكن تم الرجوع للبند رقم 3 من المادة نفسها والتي تنص على"إذا ظل الطرف المصاب غير قادر على ممارسة الرياضة نتيجة لتدخل عنيف خطير، فقد يظل الجاني موقوفا حتى يتمكن الطرف المصاب من العودة إلى التدريب، مع مراعاة فترة أقصاها 180 يومًا".

وخضع بيك لجراحة ناجحة وسيغيب عن الملاعب فترة لا تقل عن 3-4 أشهر بعدما اكتفى بخوض مباراة واحدة فقط مع كروزيرو.

وأبدى فيكتور ندمه على تدخله العنيف قائلا: "منذ تلك الليلة، مررت بأيام عصيبة. غادرت المنزل وأنا أتمنى لحظات من السعادة. قضيت ليالي بلا نوم أدعو له. أعتذر من صميم قلبي لكل من ينتمي لنادي كروزيرو".

وانضم بيك لصفوف كروزيرو مقابل 12 مليون يورو كثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحتل كروزيرو المركز الـ 11 بعد مرور 20 جولة من الدوري البرازيلي فيما يأتي إنترناسيونال في المركز الـ 16.