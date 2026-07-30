بعد سلبية عينته.. ساسولو يعلن انتظام فولباتو في التدريبات

أعلن نادي ساسولو الإيطالي انتظام الأسترالي كريستيان فولباتو في مران الفريق.

كريستيان فولباتو النادي : ساسولو ساسولو

ويأتي ذلك بعد التقارير التي أشارت إلى إيجابية عينة المنشطات التي خضع لها للاعب في بلاده عقب تجاوزه السرعة أثناء قيادة سيارته.

وجاء بيان النادي الإيطالي

"عاد كريستيان فولباتو إلى الفريق بانتظام بعد خضوعه للفحوصات الطبية المعتادة واختبارات البول والدم المحددة التي تم الاتفاق عليها مع اللاعب في الأيام الأخيرة لتقييم حالته بعد الأخبار التي انتشرت في الصحافة. ​​وجاءت جميع نتائج الاختبارات سلبية".

وشارك فولباتو في كأس العالم مع منتخب أستراليا وشارك ضد منتخب مصر في دور الـ 32.

وأعلن الاتحاد الأسترالي أنه على علم بالادعاءات الموجهة ضد أحد لاعبيه.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأسترالي في بيان: "كنا على اتصال مع اللاعب ونواصل مراقبة الأمر ودعم اللاعب طوال هذه العملية" لكن دون أن يذكر اسم اللاعب.

وخاض لاعب وسط ساسولو الإيطالي 3 مباريات في كأس العالم 2026 بقميص أستراليا.

ويمتلك اللاعب أصولا إيطالية رغم ولادته ونشأته في سيدني، وسبق له تمثيل منتخب إيطاليا للشباب دون المشاركة مع الفريق الأول.

وقرر فولباتو تغيير تمثيله الدولي في نهاية مايو، بعد أن رفض الانضمام إلى أستراليا في كأس العالم الماضي.

ويبدأ ساسولو موسمه بلقاء تشيزينا في دور الـ 64 من كأس إيطاليا يوم 17 أغسطس المقبل.

وسيخوض الجولة الأولى من الدوري الإيطالي عندما يحل ضيفا على أتالانتا يوم 23 أغسطس.