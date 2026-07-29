80 نجحوا و12 رسبوا.. اتحاد الكرة يكشف عن اختبارات الحكام استعدادا للموسم الجديد

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 23:30

كتب : محمد جمال

اختبارات الحكام

أقيمت اليوم الأربعاء، اختبارات الحكام الدوليين، وحكام الدوري الممتاز، والمساعدين ضمن البرنامج، الذي وضعه الاتحاد المصري لكرة القدم، ولجنة الحكام الرئيسية لتجهيز الحكام قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2026-2027.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، عن خطته برفع الكفاءة البدنية والفنية لعناصر التحكيم.

وخضع 24 حكما للساحة، و68 مساعدا في اختبارات كوبر استعدادا للموسم الجديد.

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وأعلن الاتحاد اجتيار جميع حكام الساحة الـ 24 للاختبارات.

فيما اجتاز 56 حكما مساعدا، ورسب 12 آخرين.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام، خلفا للكولومبي أوسكار رويز.

كما علم FilGoal.com أن حسم لجنة الحكام الجديدة سيكون خلال ساعات.

وسيعرض عصام عبد الفتاح تشكيل اللجنة خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز واللجنة الفنية الخاصة بها.

ووجه الاتحاد الشكر للجنة على المجهود الذي بذلته خلال الموسم الماضي.

وصرح عصام عبد الفتاح في وقت سابق لـ FilGoal.com بأن معسكرات الحكام ستبدأ أحد يومي 2 أو 3 أغسطس على أقصى تقدير.

ومن المقرر إقامة قرعة دوري الموسم الجديد يوم 5 أغسطس

وحسبما علم FilGoal.com فإن موعد انطلاق الموسم الجديد سيكون يوم 20 أغسطس المقبل.

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