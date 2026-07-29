زد يكشف عن مواعيد مبارياته الودية في معسكر تركيا

كشف نادي زد عن مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد 2026 - 2027.

وسافر زد بقيادة محمد شوقي المدير الفني للفريق، إلى تركيا لإقامة معسكر هناك، للاستعداد لأول مشاركة إفريقية في تاريخ النادي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مشاركة زد وصيف الكأس، في بطولة الكونفدرالية إلى جانب النادي الأهلي صاحب المركز الثالث في الدوري.

وتوج بيراميدز بلقب بطولة كأس مصر على حساب زد الوصيف، بهدفين لهدف، في المباراة النهائية.

وأنهى زد الموسم الماضي في المركز الثاني من منطقة تفادي الهبوط برصيد 49 نقطة.

ويعد زد ثاني فريق مصري يقيم معسكره في تركيا هذا الصيف، بعد بيراميدز.

وجاءت مباريات زد الودية في معسكر تركيا على النحو التالي:

30 يوليو الساعة 5 مساءً أمام خورفكان الإماراتي

2 أغسطس 5 مساءً أمام السالمية الكويتي

6 أغسطس 5 مساءً أمام المحرق البحريني

9 أغسطس 7 مساءً أمام كوجالي سبور التركي