رئيس الاتحاد الإيطالي: زولا سينضم لنا.. وأردت الوفاء بالتزامي تجاه مالديني وليوناردو

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 22:06

كتب : FilGoal

جيوفاني مالاجو

كشف جيوفاني مالاجو رئيس الاتحاد الإيطالي، عن تعيين نجم إيطاليا مسؤول عن إدارة المنتخبات الوطنية.

وقال مالاجو في المؤتمر الصحفي لتقديم روبرتو مانشيني مديرًا فنيا للمنتخب الإيطالي: "بحلول نهاية الأسبوع، أتوقع أن أُعلن لكم عن انضمام شخص ثالث إلينا.. سيكون هذا الشخص مسؤولاً عن إدارة المنتخبات الوطنية المختلفة، وهو دور شغله سابقاً جيجي ريفا وجيجي بوفون، زولا بالتأكيد اسمٌ مناسبٌ لهذا المنصب الثالث."

وأضاف مالاجو "في الحياة، نرتكب أخطاءً دائماً، لكن علينا التكيف مع هذا الوضع الاقتصادي، ومع هذه اللحظة التاريخية تحديداً، لا أرغب إطلاقاً في إثارة أي جدل. أعتقد أن الوقت قد حان لكي يدعم الجميع المنتخب الإيطالي."

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وأكمل "أردت الوفاء بالتزامي تجاه بولو مالديني وليوناردو، ثم رأينا ما حدث، ليس الأمر أن بيرلو لم يكن مؤهلا للتدريب."

ورحل باولو مالديني، وليوناردو عن منصبيهما في الاتحاد الإيطالي، بعد رفض تعيين أندريه بيرلو مدربا للمنتخب.

وعن استقالة مانشيني عام 2023 لتدريب السعودية، رد مالديني "كانت هناك رغبة كبيرة منه في الاعتذار، وقد فعل ذلك علناً بالفعل."

وأكمل "مانشيني ورانيري سيتوافقان، يجب أن يصبحا أكثر انسجاماً، لأن أحد أسباب انضمام كلاوديو رانييري هو موافقته التامة على اختيار روبرتو مانشيني."

وتولى كلاوديو رانيري مسؤولية المدير الرياضي للمنتخب الإيطالي.

وأتم حديثه عن ترشيح بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي لتدريب منتخب إيطاليا: "لم أذكرهما شخصيا."

وذكرت تقارير صحفية إيطالية عن ترشيح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي السابق، لتدريب منتخب إيطاليا.

ويبدأ منتخب إيطاليا مبارياته في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة بلجيكا على ملعب الأوليمبكو يوم 25 سبتمبر.

كما سيبدأ تصفيات أوروبا المؤهلة إلى يورو 2028 في مارس 2027.

وحقق منتخب إيطاليا تحت قيادة مانشيني بطولة يورو 2020، وكذلك المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا.

إيطاليا مالديني ليوناردو جيوفاني مالاجو
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