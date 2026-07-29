مؤتمر رانيري: تلقيت عرض إيطاليا على الشاطئ.. وأسعى لتحقيق هدفين

تحدث كلاوديو رانيري المدير الرياضي للاتحاد الإيطالي، عن كواليس استقباله مكالمة جيوفاني مالاجو رئيس الاتحاد الإيطالي.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين كلاوديو رانييري في منصب المدير الفني الجديد للاتحاد، وذلك خلفًا لباولو مالديني، الذي استقال بعد 15 يومًا فقط من تعيينه.

وقال رانيري في المؤتمر الصحفي لتقديمه رفقة روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي الجديد: "عندما رأيت اتصال جيوفاني مالاجو رئيس الاتحاد، لم أصدق ذلك. كنت على الشاطئ. سيتطلب الأمر الكثير من العمل في ظل هذه الظروف الصعبة، لكن مسيرتي تتحدث عن نفسها."

وتابع "لم أتراجع قط. هناك أمران مهمان بالنسبة لي: أولهما، أن أجعل الإيطاليين يعشقون المنتخب الوطني من جديد، وثانيهما، أن أتيح للأطفال فرصة مشاهدة المنتخب الوطني في كأس العالم."

وأضاف رانيري "إذا أراد روبرتو مانشيني أن يطلب مني النصيحة، فسأكون موجوداً، لكن لديّ الكثير من الأمور الأخرى لأفعلها."

وأكمل "يجب أن نعمل بجد من سن العاشرة وحتى الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة. علينا أن تساعدهم."

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الثالثة على التوالي.

وتابع المدير الرياضي للاتحاد الإيطالي "من الصعب تحديد المدة التي سيستغرقها الأمر، على روبرتو حل مشكلة الملعب من جهة، وعليّ أنا حل المشاكل الخفية."

وأردف "في أوائل يونيو، كنت في كالياري، وعلمت أن الأطفال ينفقون أموالاً طائلة. لا يمكننا تحمل ذلك؛ علينا أن نفهم كيف يعمل نظام الشباب، علينا إعادتهم إلى ممارسة كرة القدم."

وأتم رانيري "منتخبات الشباب الإيطالية تعمل بشكل جيد؛ لكن الخطوة الأخيرة هي الأصعب. علينا أن نجد طريقة لتحقيق ذلك. نحن جيدون جداً من الناحية التكتيكية؛ لكن علينا العمل على المهارات الفردية. مدربونا الشباب لا يفعلون ذلك لأنهم يريدون الفوز."

ويبدأ منتخب إيطاليا مبارياته في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة بلجيكا على ملعب الأوليمبكو يوم 25 سبتمبر.

كما سيبدأ تصفيات أوروبا المؤهلة إلى يورو 2028 في مارس 2027.

وحقق منتخب إيطاليا تحت قيادة مانشيني بطولة يورو 2020، وكذلك المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا.