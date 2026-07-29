"أكثر جرأة وحضورا".. الكشف عن شعار منتخب فرنسا الجديد

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تغيير شعاره والهوية البصرية.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من تعيين زين الدين زيدان مديرا فنيا لمنتخب فرنسا. (طالع التفاصيل)

كما أطلق الاتحاد الفرنسي هوية بصرية شاملة، مُصممة حول الألوان التاريخية للمنتخبات الوطنية الفرنسية: الأزرق والأبيض والأحمر والذهبي؛ مُعززة بدرجات جديدة من الأزرق والأصفر الباهت.

وكشف بيان الاتحاد الفرنسي عبر موقعه: "تعالج هذه الهوية الجديدة عدة أهداف: تحديث الهوية البصرية الحالية، وتكييفها بشكل أفضل مع الاستخدامات الرقمية والتسويقية والفعاليات، وتوفير إطار رسومي مشترك لجميع الاختيارات الوطنية".

وأضاف "كما يهدف ذلك إلى تقريب شعار المنتخبات الوطنية الفرنسية وشعار الديك الموجود على القمصان من بعضها البعض لإضفاء مزيد من الوضوح والوحدة على جميع أشكال التعبير".

وتابع "يكمن جوهر هذه الهوية الجديدة في ديك مُعاد تصميمه، أكثر جرأةً وحضورًا، ويحمل روحًا ظافرة. رمز تاريخي لكرة القدم الفرنسية، يستلهم هذا التصميم من الشعارات التي رافقت الاتحاد والمنتخبات الوطنية لأكثر من قرن، مع اعتماد تصميم أكثر عصرية".

Une seule et même identité. Une seule équipe 💙@equipedefranceF pic.twitter.com/2u64YrsDz4 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 29, 2026

اختار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) أيضاً ربط كلمة "فرنسا" بشكل بارز بهذا الديك الجديد.

شاهد أيضا في الصورة التالية تطور شعارات منتخب فرنسا على الترتيب حتى 2024 قبل التعديد الجديد.

لماذا يمثل الديك منتخب فرنسا؟

اتخذ ملوك فرنسا الديك رمزًا للشجاعة والإقدام. خلال الثورة الفرنسية، أصبح الديك رمزًا للشعب والدولة.

يمكن رؤية الديك الفرنسي في أماكن عديدة: على الطوابع البريدية الفرنسية، وعند مدخل قصر الإليزيه.

رياضيا موجود على قمصان فرق كرة القدم والرجبي وكرة اليد الفرنسية، وعلى قمصان الرياضيين الأولمبيين.

وسيخوض زيدان أول مباراة له على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي خارج الديار أمام تركيا، في أواخر شهر سبتمبر، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وخاض ديشامب مباراته الأخيرة على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، عندما خسر من إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم قبل أيام.