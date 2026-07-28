بعد طول انتظار.. زيدان يتولى تدريب منتخب فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين الأسطورة زين الدين زيدان في منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا.

وذلك خلفا لديديه ديشامب بطل كأس العالم 2018 والذي رحل بعد مسيرة طويلة مع الديوك.

وعاد زين الدين زيدان، الذي ابتعد عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد في عام 2021، إلى عالم التدريب من بوابة المنتخب الفرنسي.

ووقّع زيدان عقدًا لمدة أربع سنوات مع منتخب الديوك، ليستمر في منصبه على الأقل حتى كأس العالم 2030.

وسيخوض زيدان أول مباراة له على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي خارج الديار أمام تركيا، في أواخر شهر سبتمبر، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وخاض ديشامب مباراته الأخيرة على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، عندما خسر من إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم قبل أيام.

وتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا في عام 2012 خلفا للمدرب السابق لوران بلان.

وقاد ديشامب منتخب فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم توج بالمونديال في 2018 في روسيا، ووصل لنهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وفي منتصف مسيرته مع فرنسا قاد الديوك للتتويج ببطولة دوري كأس الأمم الأوروبية عام 2021.

وأيضا خسر نهائي يورو 2016 أمام البرتغال.

أما زيدان فقاد ريال مدريد كاستيا، ومساعدا لريال مدريد، قبل أن يتولى المسؤولية كرجل أول في فترتين.

وتوج زيدان بـ 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وبطولتين لكل من الدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والسوبر الإسباني.

كما فاز زيدان بجائزة أفضل مدرب في العالم مرتين.