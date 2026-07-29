في طريقه لـ تشيلسي؟ هندرسون يفسخ عقده مع برينتفورد
الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 16:24
كتب : FilGoal
يبدو أن انتقال جوردان هندرسون لاعب وسط برينتفورد أصبح وشيكا، وذلك بعدما أعلن ناديه فسخ عقده بالتراضي.
جوردان هندرسون
النادي : برينتفورد
وأوضح برينتفورد في بيان: "غادر جوردان هندرسون نادي برينتفورد بعد التوصل إلى اتفاق ودي لإنهاء عقده".
وأضاف "يُغادر جوردان النادي، ونحن نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في المستقبل".
وذكرت تقارير عديدة في الساعات الأخيرة أن نادي تشيلسي أصبح قريبا من التعاقد مع هندرسون.
وأوضحت التقارير أن لاعب وسط ليفربول السابق يرحب بالانضمام إلى تشيلسي واللعب تحت قيادة تشابي ألونسو.
ورحل هندرسون عن ليفربول قبل سنوات وانضم إلى الاتفاق السعودي ومنه إلى أياكس الهولندي ثم برينتفورد.
وكان هندرسون البالغ مع العمر 36 عاما أحد لاعبي منتخب إنجلترا في كأس العالم الماضي.
نرشح لكم
كيركيز: ليفربول سيتحسن رغم أنه أول موسم بدون أهداف صلاح ليفربول يعلن قميصه الثاني لموسم 2026-2027 في غياب مرموش.. مانشستر سيتي يكشف عن قائمته في الجولة الآسيوية تقرير: تقدم مفاوضات أرسنال مع نيوكاسل بشأن جيمارايش ألونسو يرفض التعليق على أخبار تعاقد تشيلسي مع هندرسون وويلبيك برشلونة ينسحب من سباق التعاقد مع كروبي ألونسو يكشف تفاصيل إصابة روميو لافيا مانشستر سيتي يقطع الطريق على كبار أوروبا ويجدد عقد جفارديول
أخر الأخبار
المصري يعلن رحيل أحمد أيمن منصور 16 دقيقة | الدوري المصري