في طريقه لـ تشيلسي؟ هندرسون يفسخ عقده مع برينتفورد

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 16:24

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون قائد ليفربول

يبدو أن انتقال جوردان هندرسون لاعب وسط برينتفورد أصبح وشيكا، وذلك بعدما أعلن ناديه فسخ عقده بالتراضي.

وأوضح برينتفورد في بيان: "غادر جوردان هندرسون نادي برينتفورد بعد التوصل إلى اتفاق ودي لإنهاء عقده".

وأضاف "يُغادر جوردان النادي، ونحن نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في المستقبل".

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وذكرت تقارير عديدة في الساعات الأخيرة أن نادي تشيلسي أصبح قريبا من التعاقد مع هندرسون.

وأوضحت التقارير أن لاعب وسط ليفربول السابق يرحب بالانضمام إلى تشيلسي واللعب تحت قيادة تشابي ألونسو.

ورحل هندرسون عن ليفربول قبل سنوات وانضم إلى الاتفاق السعودي ومنه إلى أياكس الهولندي ثم برينتفورد.

وكان هندرسون البالغ مع العمر 36 عاما أحد لاعبي منتخب إنجلترا في كأس العالم الماضي.

جوردان هندرسون برينتفورد تشيلسي
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