كيركيز: ليفربول سيتحسن رغم أنه أول موسم بدون أهداف صلاح

يرى ميلوش كيركيز مدافع ليفربول أن فريقه سيتحسن هذا الموسم رغم أنه الأول بدون محمد صلاح.

وانتهت رحلة صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المنصرم بعد 9 سنوات ذهبية

وقال ميلوش كيركيز عبر صحيفة "تيلجراف": "لا يمكنك التنبؤ بمدى قوتنا هذا الموسم، لكنني واثق من أننا سنتحسن كثيرا، رغم أنه أول موسم منذ عقد من الزمن من دون الأهداف المنتظمة التي كان يقدمها محمد صلاح".

وأضاف "قبل مغادرتنا مركز التدريب الخاص بالنادي، شاهدت تقريرا على التلفاز عن عدد أهداف وتمريرات محمد صلاح الحاسمة، وكان الرقم يقترب من 380. خرجت مباشرة وقلت لنفسي: ما هذا! الوقت يمضي ويأتي جيل جديد، وآمل أن يكون كل شيء على ما يرام".

ومنذ وصول صلاح إلى ليفربول في عام 2017 تحولت كافة الأرقام الاستثنائية والإنجازات الفردية إلى دولابه الخاص، ليسطر نفسه ضمن أساطير الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

للاطلاع على كافة الأرقام الفردية والاستثنائية التي نجح صلاح في تحقيقها مع ليفربول من هنا

وعن رحيل أندرو روبرتسون وانتقاله لتوتنام قال: "روبرتسون كان متأثرا لأن كل شيء كان يقترب من نهايته، لكنه ساعدني طوال الموسم. نعلم جميعا ما قدمه للنادي، ولن أحاول مقارنة نفسي به، لكنني أريد أن أصنع طريقي الخاص. سأعمل بجد، وأدرك تماما معنى اللعب لليفربول".

وعن المدرب الجديد أوضح "المدرب (أندوني إيراولا) يحب أن يتقدم الظهيران على الطرف، سواء بالتحرك نحو الخط أو بالانطلاق في العمق. هذا الأسلوب نجح معي في بورنموث، وأعتقد أنه سينجح معي هنا أيضا".

وواصل "كنت أركز أولا على الدفاع، ثم على دعم الأجنحة. لقد علمني أنه عندما تؤدي واجبك، تصبح حرا في فعل ما تريد داخل الملعب، ولذلك شعرت بحرية كبيرة معه. يمنحك مساحة أكبر لإظهار أسلوبك الخاص".

وتابع "الموسم الماضي كان صعبا على الجميع، ولم يكن جيدا وفقا لمعاييرنا. لا أهتم بالضغط، لأنه جزء طبيعي من هذه المهنة. قد تقدم مباراة جيدة أو سيئة، لكن الأهم هو التطور".

وشدد "إذا لعبت مباراة سيئة، فبعد ثلاثة أيام ستكون لديك مباراة جديدة. الجميع سينسى ما قدمته قبل ثلاثة أيام، وعليك أن تقدم أداء جيدا من جديد".

وأتم "الأمر أصعب هنا، وقد أدركت ذلك منذ وصولي. عندما تخسر ولا تسير الأمور كما تريد، فإنك تشعر بحجم المسؤولية. هذا أحد أكبر الأندية في العالم، لذلك يجب أن تقدم المستوى المطلوب".

وتولى الإسباني أندوني إيراولا درب بورنموث السابق، تدريب ليفربول خلفا للهولندي أرني سلوت.

في المقابل لم يحسم محمد صلاح وجهته المقبلة بعد 9 سنوات ارتدى فيها قميص الريدز وحقق خلالها العديد من الألقاب وحطم عبرها الأرقام القياسية واحدا تلو الآخر.