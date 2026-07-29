ليفربول يعلن قميصه الثاني لموسم 2026-2027
الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 11:24
كتب : FilGoal
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه الثاني للموسم الجديد 2026-2027 والمقدم من شركة أديداس.
وجاء القميص الجديد باللون الأبيض مع خطوط حمراء.
وأقام نادي ليفربول وشركة أديداس حفل إطلاق الطقم الاحتياطي الجديد للفريق في مدينة نيويورك.
كان من المقرر حضور لاعبي الفريق للحفل، لكن رحلة الفريق من شيكاغو أُلغيت بسبب سوء الأحوال الجوية.
ويستعد ليفربول لمواجهة فريق ريكسهام وديا بمعسكره في الولايات المتحدة مساء الأربعاء.
وكان ليفربول قد أعلن عن القميص الأساسي في نهاية الموسم الماضي، ولعب به المباراة الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي.
ويرتدي ليفربول قمصان أديداس للموسم الثاني على التوالي.
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