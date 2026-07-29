ليفربول يعلن قميصه الثاني لموسم 2026-2027

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 11:24

كتب : FilGoal

قميص ليفربول الجديد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه الثاني للموسم الجديد 2026-2027 والمقدم من شركة أديداس.

وجاء القميص الجديد باللون الأبيض مع خطوط حمراء.

وأقام نادي ليفربول وشركة أديداس حفل إطلاق الطقم الاحتياطي الجديد للفريق في مدينة نيويورك.

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كان من المقرر حضور لاعبي الفريق للحفل، لكن رحلة الفريق من شيكاغو أُلغيت بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويستعد ليفربول لمواجهة فريق ريكسهام وديا بمعسكره في الولايات المتحدة مساء الأربعاء.

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وكان ليفربول قد أعلن عن القميص الأساسي في نهاية الموسم الماضي، ولعب به المباراة الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي.

Photography of Alexander Isak and Virgil van Dijk wearing the 2026/27 Liverpool FC home shirt.

ويرتدي ليفربول قمصان أديداس للموسم الثاني على التوالي.

ليفربول
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