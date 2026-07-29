في غياب مرموش.. مانشستر سيتي يكشف عن قائمته في الجولة الآسيوية

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لمانشستر سيتي، قائمة الفريق المسافرة في الجولة الآسيوية استعدادا للموسم الجديد.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ويخوض مانشستر سيتي 3 مباريات في هونج كونج، وسيول، ضمن جولته الآسيوية.

ويلعب مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان يوم السبت في هونج كونج.

قبل أن يسافر مجددا إلى سيول عاصمة كوريا الجنوبية، ليواجه نجوم الدوري الكوري، وأتلتيكو مدريد يومي الأربعاء والأحد.

وكشف مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي، عن غياب عدد من لاعبي الفريق الذين شاركوا في كأس العالم 2026.

وأوضح مانشستر سيتي غياب اللاعبين الذين وصلوا مع منتخبات بلادهم إلى ربع النهائي أو ما بعده.

فيما أشار إلى انضمام عدد قليل من اللاعبين الذين وصلوا إلى دور الـ 16، لجزء من الجولة، لكنهم لن يغادروا بصحبة الفريق.

ويغيب عمر مرموش عن قائمة الفريق المسافرة، فيما لم يكشف النادي عن موعد انضمامه ولحاقه ببعثة الفريق في آسيا.

وجاءت القائمة المسافرة على النحو التالي: