تقرير: تقدم مفاوضات أرسنال مع نيوكاسل بشأن جيمارايش

أحرز أرسنال تقدمًا ملحوظًا في مفاوضاته مع نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع قائد الفريق برونو جيمارايش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع "توك سبورت"، وضع النادي اللندني لاعب الوسط البرازيلي على رأس أولوياته لتدعيم خط الوسط، ويسعى لحسم الصفقة قبل نهاية شهر يوليو.

وأشار التقرير إلى أن جيمارايش توصل بالفعل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع أرسنال، بعدما حصل على فترة راحة عقب مشاركته مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

وأضاف أن أرسنال قدم ثلاثة عروض شفهية لاختبار موقف نيوكاسل من بيع قائده، رغم نفي النادي الإنجليزي وجود أي اتصالات رسمية حتى الآن.

وأوضح موقع "توك سبورت" أن أرسنال ونيوكاسل يختلفان في تعريف "العرض الرسمي"، بسبب الدور الكبير الذي يلعبه الوسطاء في المفاوضات بين الطرفين.

ورغم تمسك نيوكاسل بالإبقاء على قائده، فإن التقرير أشار إلى إمكانية التوصل لاتفاق مقابل أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني.

وكان نيوكاسل قد وافق بالفعل هذا الصيف على رحيل ساندرو تونالي إلى توتنهام هوتسبير في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه إسترليني، كما انتقل أنتوني جوردون إلى برشلونة مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

وفي المقابل، عزز نيوكاسل خط الوسط بضم شون ستور وألادجي بامبا، إلا أن الإدارة لا تزال تعتبر الإبقاء على جيمارايش أولوية.

ويمتد عقد اللاعب مع نيوكاسل لعامين إضافيين، وهو ما يمنح النادي موقفًا قويًا في المفاوضات، دون وجود ضغوط مالية تجبره على البيع.

وكان مدرب نيوكاسل إيدي هاو قد اعترف مؤخرًا بأنه لا يعرف ما سيحدث بشأن مستقبل لاعب الوسط البرازيلي، في ظل استمرار التكهنات.

من جانبه، قال المدير الفني السابق لنيوكاسل آلان بارديو إن جيمارايش يبدو وكأنه حسم قراره ذهنيًا ويرغب في الرحيل.

ورغم ذلك، يؤكد التقرير أن اللاعب لا يزال يحظى بشعبية كبيرة داخل غرفة ملابس نيوكاسل، ويعتزم التعامل باحترافية كاملة حتى حسم مستقبله.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن نيوكاسل سيرفض أي عرض بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني، بينما يبدو أرسنال مستعدًا لتجاوز هذا الرقم من أجل حسم صفقته الرئيسية في سوق الانتقالات الصيفية.