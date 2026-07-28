ألونسو يرفض التعليق على أخبار تعاقد تشيلسي مع هندرسون وويلبيك

أكد تشابي ألونسو المدير الفني لـتشيلسي أن المباراة الودية أمام ويسترن سيدني واندررز كانت مفيدة للغاية، رغم الأخطاء التي ظهرت خلال الفوز المثير بنتيجة 6-4 ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ودفع المدرب الإسباني بتشكيل يغلب عليه اللاعبون الشباب في أول مباراة ودية رسمية له مع البلوز، حيث بدأ اللقاء بأربعة لاعبين فقط من الفريق الأول.

وعانى تشيلسي خلال المباراة، إذ تأخر في النتيجة ثلاث مرات بنتائج 2-1 و3-2 و4-3، قبل أن يقود جواو بيدرو الفريق للانتصار بتسجيله ثلاثية في الدقائق الأخيرة.

وقال ألونسو، في تصريحات نقلها الصحفي نيزار كينسيلا عبر بي بي سي: "كانت مباراة ودية مفيدة للغاية، ويمكننا أن نتعلم الكثير مما حدث."

وأضاف "كانت هناك لحظات واجهنا فيها صعوبة في إيجاد الحلول، وعلينا تصحيح ذلك."

وتابع "إدارة المباراة من الأمور التي يمكننا التعلم منها اليوم. المنافس ضغط علينا بشكل متقدم، وعلينا إيجاد حلول، لأننا سنواجه هذا النوع من الضغط كثيرًا خلال الموسم."

وأردف "كلما مررنا بمواقف مثل هذه، أصبحنا أكثر قدرة على إيجاد الحلول. المباراة ستكون مفيدة للمستقبل، والجميع حصل على دقائق لعب، والأهم أنه لم تحدث أي إصابات."

وكانت تقارير صحفية قد ربطت تشيلسي، بالتعاقد مع جوردان هندرسون لاعب برينتفورد، وداني ويلبيك مهاجم برايتون، في خطوة تعكس توجه النادي نحو ضم عناصر أكثر خبرة.

ورفض ألونسو التعليق بشكل مباشر على اسمي اللاعبين، لكنه ألمح إلى رغبة النادي في تحقيق التوازن داخل الفريق.

وقال "أنا متأكد من أنه حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات ستكون هناك الكثير من الشائعات."

وأضاف "التعليق على كل اسم سيكون مهمة صعبة، لكننا نحتاج إلى التوازن، وأن نمتلك قائمة متكاملة، وأن نبني فريقًا جيدًا."

ويستعد تشيلسي لخوض مباراته الودية المقبلة أمام توتنهام هوتسبير صباح السبت، ضمن استعداداته لانطلاق موسم 2026-2027.