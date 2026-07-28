كوكوريا يفي بوعده

أعلن مارك كوكوريا ظهير منتخب إسبانيا، وفائه بوعده بتنفيذ أغرب وشم في تاريخ كرة القدم حال تتويج لا روخا بكأس العالم.

وكان كوكوريا قد تعهد قبل البطولة بوضع وشم لوجه مدربه حال تتويج إسبانيا باللقب، وهو ما تحقق.

وفاز منتخب إسبانيا على نظيره الأرجنتيني بهدف في نهائي كأس العالم 2026 في نيويورك.

وقام كوكوريا بنشر صورة عبر حسابه على تويتر، لرسمه وجه لويس دي لا فوينتي على ذراعه.

ودوّن كوكوريا على الصورة عنوانا: "وفيت بوعدي."

وخاض كوكوريا مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 8 مباريات وصنع 3 أهداف.

وقال لويس دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي عقب التتويج بكأس العالم: "اللاعبون ارتكبوا خطأ بالوعد بوضع وجهي وشما حال التتويج بكأس العالم".

وشدد مازحا "لكنهم رجال يحترمون كلمتهم وأنتظر أن يوفوا بوعدهم".

وتابع "إذا قلت شيئا فعليك الوفاء به، لست قبيحا إلى هذا الحد المرعب لكي يضعوا الوشم في مكان لا تتم رؤيته".

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.