معين الشعباني مدربا لتونس لمدة 4 سنوات

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، تعيين معين الشعباني مدربا للمنتخب التونسي.

وكشف الاتحاد التونسي عبر موقعه الرسمي، عن تعيين الشعباني بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

وبذلك يقود الشعباني منتخب تونس في بطولات كأس الأمم الإفريقية 2027، و2028، بالإضافة إلى كأس العالم 2030 المقرر في إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وأعلن الاتحاد التونسي، الجهاز الفني المعاون للشعباني، وجاء كالتالي:

مدرب مساعد: مراد المالكي

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مدرب مساعد: سيف الله حسني

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مدرب الحراس: خالد المغزاوي

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معد بدني: حاتم بوليلة

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مكلف بالتحليل: وسام صفوت

كما قرر الاتحاد التونسي تعيين رضا الجدي مديراً فنياً وطنياً مع دعوته لإعداد الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج عملها، وفقا لمقترح وزارة الشباب والرياضة التونسية.

وكشف نادي نهضة بركان المغربي، في وقت سابق، عن رحيل مدربه معين الشعباني لتدريب منتخب تونس، بعد طلب رسمي من الاتحاد التونسي.

وكان مقررًا أن يرتبط معين الشعباني بعقد مع نهضة بركان يمتد حتى يونيو 2027.

يذكر أن الاتحاد التونسي أقال صبري لموشي من تدريب منتخب تونس بعد الخسارة 5-1 من السويد في الجولة الافتتاحية لكأس العالم.

وبعدها تولى هيرفي رينار تدريب نسور قرطاج في مباراتي اليابان وهولندا، قبل أن يعلن رحيله بنهاية مشوار المونديال.

وتولى الشعباني تدريب المصري وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري من قبل.