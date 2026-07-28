مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد المبدئي لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان

كشف مصدر في اتحاد الكرة، عن الموعد المبدئي لأول مباراتين لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "منتخب مصر يواجه أنجولا في القاهرة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 سبتمبر في الجولة الأولى."

وتابع المصدر "يلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية أمام نظيره جنوب السودان، خارج مصر، أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر."

ويواجه الفراعنة منتخب جنوب السودان لأول مرة في مباراة دولية بعد مواجهته وديا في 2023 والفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا، بمشاركة 24 منتخبا.

وتقام البطولة خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنجولا، وجنوب السودان، ومالاوي.

وتتألف تصفيات كأس الأمم الإفريقية من 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس الأمم الإفريقية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حدد مواعيد مبدئية لإقامة جولات التصفيات الستة، وكانت على النحو التالي:

الجولة الأولى والثانية: من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026

الجولة الثالثة والرابعة: من 9 إلى 17 نوفمبر 2026

الجولتان الخامسة والسادسة: من 22 إلى 30 مارس 2027