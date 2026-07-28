الصفقة الثانية.. المصري يعلن ضم ياسين الملاح من فاركو

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 19:22

كتب : FilGoal

ياسين الملاح - المصري

أعلن نادي المصري رسميا ضم ياسين الملاح لاعب وسط فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ياسين الملاح

النادي : المصري

المصري

وكشف FilGoal.com في وقت سابق، عن توصل المصري لاتفاق مع الملاح لضمه من فاركو لمدة 4 مواسم.

وكان الملاح قريبا من الانضمام إلى زد، قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب خلاف حول المقابل المادي، حسبما علم FilGoal.com

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وقدم المصري لاعبه الجديد في فيديو عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الملاح خلال تقديمه "أنا ياسين الملاح.. نسر جديد في مدينة النسور."

فيما قدمه النادي عبر حسابه تحت عنوان "جاي بقوة النسور.. ياسين الملاح دلوقتي واحد مننا …أهلاً بيك."

وباتت صفقة الملاح هي الثانية للمصري، بعد ضم المغربي عبد الله الزياني رسميا قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

وهبط فاركو إلى دوري المحترفين بعد حلوله في المركز قبل الأخير بدوري الموسم الماضي.

فيما أنهى المصري الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

ياسين الملاح صاحب الـ 22 عاما، ينشط في مركز الوسط المدافع.

وشارك الملاح الموسم الماضي في 37 مباراة بإجمالي 5294 بكافة البطولات مع فاركو، نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد.

ولن يشارك المصري في أي بطولة قارية.

ورحل عن صفوف المصري في الصيف، كينجسلي إيدو، وميدو جابر.

ويقود المصري عماد النحاس مديرًا فنيا للفريق.

المصري ياسين الملاح
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