نقل ناشيء الاتحاد السكندري للعناية المركز بعد اصطدامه في التدريبات
الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 18:39
كتب : هاني العوضي
تعرض محمد إحسان لاعب فريق الناشئين في الاتحاد السكندري لاصطدام قوي خلال التدريبات أدى إلى سقوطه فاقدا للوعي.
وفورا تدخل الجهاز الطبي لإسعاف اللاعب سريعا ثم تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى.
وكشف محمد نور رئيس قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "تم نقل اللاعب إلى المستشفى واحتجازه في غرفة العناية المركزة".
وأضاف "اللاعب خضع للفحوصات الطبية اللازمة وحالته مستقرة في الوقت الحالي".
وأكمل "ولكن سيظل اللاعب تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة ومن ثم سيغادر المستشفى".
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