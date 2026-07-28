مصدر من نيس يكشف لـ في الجول موعد انضمام عبد المنعم.. ومستقبله مع الفريق

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 18:26

كتب : عبد الرحمن شريف

محمد عبد المنعم - منتخب مصر - البرازيل

كشف نادي نيس عن موعد انضمام محمد عبد المنعم لصفوفه استعدادا للموسم الجديد.

وغاب عبد المنعم عن الموسم الماضي بالكامل جراء إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في إبريل 2025.

وأوضح مصدر من نادي نيس في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "محمد عبد المنعم سيعود للتدريب غدا الأربعاء بشكل منفرد."

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وعن مستقبله مع الفريق، قال المصدر "اللاعب مرتبط بعقد مع النادي، ولا يوجد جديد بشأن إمكانية رحيله عن الفريق."

وتواجد عبد المنعم في قائمة منتخب مصر بكأس العالم 2026.

وخاض مباراة وحيدة أمام إيران في الجولة الثالثة بدور المجموعات قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 14.

كما حل بديلا في مباراة نيوزيلندا في الدقيقة الأخيرة من المباراة بالجولة الثانية لدور المجموعات.

وانضم عبد المنعم إلى نيس في صيف 2024 قادما من النادي الأهلي في صفقة وصلت لـ 4 مليون دولار.

نيس محمد عبد المنعم
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