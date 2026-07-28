في انتظار حسام حسن.. اجتماع تنسيقي بين اتحاد الكرة والرابطة بحضور شوقي غريب

عقد اتحاد الكرة ورابطة الأندية اجتماعا اليوم الثلاثاء، بمقر اتحاد الكرة في السادس من أكتوبر.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، عن عقد الاجتماع التنسيقي بين الطرفين من أجل مناقشة أجندة الموسم الجديد.

وناقش الاجتماع المقترح المبدئي لأجندة الموسم المقبل 2026 /2027.

وحضر الاجتماع شوقي غريب المدير الفني لاتحاد الكرةن وطه عزت ممثل الرابطة ورئيس لجنة المسابقات.

كما تواجد سيد بخيث رئيس لجنة المسابقات الرئيسية في اتحاد الكرة، وناصر فراج نائب رئيس اللجنة.

وكشف اتحاد الكرة عن اعتماد الأجندة الخاصة بالموسم الجديد بشكل نهائي عقب الاجتماع المقرر عقده مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وكشفت رابطة الأندية عن نظام دوري الموسم الجديد ليقام من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين.

الأولى مجموعة التتويج وتضم أول 6 فرق للمنافسة على اللقب، فيما تضم مجموعة الهبوط 14 فريقا لتفادي الهبوط.

وتهبط 4 فرق بنهاية الموسم إلى دور المحترفين.