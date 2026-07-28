مالديني يترك منصبه في إيطاليا بعد 16 يوما.. وتعيين رانييري بدلا منه

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين كلاوديو رانييري في منصب المدير الفني الجديد للاتحاد.

وذلك خلفًا لباولو مالديني، الذي استقال بعد 15 يومًا فقط من تعيينه.

يأتي ذلك في ظل إعلان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين روبرتو مانشيني كمدير فني للمنتخب الإيطالي.

وأصبح مانشيني مدربا لإيطاليا بعدما حدث مع أندريا بيرلو في الأيام والساعات الأخيرة.

وابتعد اسم أندريا بيرلو عن تدريب منتخب إيطاليا في الساعات الأخيرة بسبب تعاقده مع شركة مراهنات روسية. (طالع التفاصيل)

وقال بيرلو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام صباح الاثنين: "علمت الليلة الماضية أنني لم أعد ضمن المرشحين لتدريب المنتخب الإيطالي".

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن مالديني تقدم باستقالته بعد فشل تعيين أندريا بيرلو كمدرب لمنتخب إيطاليا.

وأبلغ مالديني، رئيس الاتحاد الإيطالي جيوفاني مالاجو، بقراره بالاستقالة.

وعمل مالديني، في الاتحاد الإيطالي، خلال الفترة من 11 يوليو، حتى 27 يوليو.

ويعود مانشيني إلى تدريب الأتزوري الذي تركه في أغسطس 2023 من أجل تدريب منتخب السعودية.

وكان جيوفاني مالاجو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أبلغ أعضاء المجلس الفيدرالي بأن مانشيني سيتولى قيادة منتخب إيطاليا.

مانشيني قاد منتخب إيطاليا بين 2018 وحتى 2023 وخلال 58 مباراة حقق الفوز في 38 وتعادل في 12 وخسر 8.

وتوج منتخب إيطاليا تحت قيادته بلقب يورو 2020 لكنه فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

ثم تولى صاحب الـ61 عاما تدريب السعودية بعدها وخلال 18 مباراة فاز في 7 وخسر 6 وتعادل في 6 ورحل في أكتوبر 2024.

وتولى مانشيني تدريب السد في نوفمبر 2025، قبل أن ينفصل عن الفريق الشهر الماضي.