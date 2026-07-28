مانشستر سيتي يقطع الطريق على كبار أوروبا ويجدد عقد جفارديول

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 15:10

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح - جفارديول

مدد يوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي يوم الثلاثاء عقده مع النادي.

المدافع الكرواتي - 24 عاما - وقع على عقد جديد يمتد حتى صيف 2031، يتضمن زيادة كبيرة في راتبه.

قبل أيام، كشفت صحيفة سبورتسكي نوفوستي الكرواتية موقف يوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي من تجديد عقده أو الرحيل عن الفريق الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
سكاي: مانشيني على وشك تدريب منتخب إيطاليا مانشستر سيتي يعلن خضوع رودري لعملية جراحية ناجحة بعد طول انتظار.. زيدان يتولى تدريب منتخب فرنسا كانسيلو يعود لتدريبات لهلال.. والنادي لا يمانع رحيله

وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع مدافعه جفارديول بشأن تمديد عقده لفترة جديدة، ليبقى اللاعب داخل صفوف الفريق حتى صيف 2031.

Image

وبحسب التقرير جاءت خطوة إدارة مانشستر سيتي بعد المستويات المميزة التي قدمها المدافع الكرواتي منذ انضمامه إلى الفريق.

وأضافت الصحيفة أن تمديد عقد جفارديول لا يهدف فقط إلى تأمين مستقبل اللاعب مع النادي، بل يمثل أيضًا رسالة واضحة للأندية المهتمة بضمه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد كان من بين الأندية التي تتابع وضع المدافع الكرواتي وتضعه ضمن خياراتها الدفاعية المستقبلية، إلا أن مانشستر سيتي يسعى من خلال العقد الجديد إلى إغلاق الباب أمام أي محاولات للتعاقد مع اللاعب.

ويُعد جفارديول أحد أبرز المدافعين في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، ما جعله محل اهتمام عدد من كبار القارة، لكن يبدو أن مانشستر سيتي حسم موقفه بالحفاظ على اللاعب بعقد طويل الأمد.

وخاض جفارديول مع مانشستر سيتي 122 مباراة مسجلا 13 هدفا وصنع 10 آخرين.

مانشستر سيتي يوشكو جفارديول
نرشح لكم
مانشستر سيتي يعلن خضوع رودري لعملية جراحية ناجحة الموافقة على قاعدة إنجلترا المبتكرة للحد من إهدار الوقت بسبب ادعاء الحراس للإصابة تقرير: تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع هيندرسون هارفي بارنز يجدد تعاقده مع نيوكاسل قاعدة مبتكرة في إنجلترا للحد من إهدار الوقت بسبب ادعاء الحراس للإصابة جفارديول يصل إنجلترا من أجل تمديد عقده مع مانشستر سيتي تقرير: أرسنال مستعد لتحطيم الرقم القياسي في الصفقات من أجل ألفاريز إيراولا: إصابة جوميز هي أسوأ خبر لـ ليفربول
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا إلى اتفاق مع سيراميكا بشأن جراديشار 2 دقيقة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يقطع الطريق على كبار أوروبا ويجدد عقد جفارديول 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بن ناصر يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى الغرافة 33 دقيقة | ميركاتو
سكاي: مانشيني على وشك تدريب منتخب إيطاليا 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
مانشستر سيتي يعلن خضوع رودري لعملية جراحية ناجحة ساعة | الدوري الإنجليزي
الشرق الأوسط: نبيل فقير إلى أبها ساعة | ميركاتو
مصدر من الاتحاد العربي يكشف لـ في الجول حقيقة عودة بطولة الأندية في 2027 ساعة | الكرة المصرية
زيدان: رفضت كل العروض من أجل منتخب فرنسا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 3 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 4 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا