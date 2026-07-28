سكاي: مانشيني على وشك تدريب منتخب إيطاليا

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 14:52

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا - يورو 2020

أفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا بأن روبرتو مانشيني أصبح قريبا للغاية من تولي تدريب المنتخب الإيطالي.

وأوضح التقرير أن جيوفاني مالاجو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أبلغ أعضاء المجلس الفيدرالي بأن مانشيني سيتولى قيادة منتخب إيطاليا.

وبذلك سيعود مانشيني إلى تدريب الأتزوري الذي تركه في أغسطس 2023 من أجل تدريب منتخب السعودية.

أخبار متعلقة:
مانشستر سيتي يعلن خضوع رودري لعملية جراحية ناجحة زيدان: رفضت كل العروض من أجل منتخب فرنسا خطفه من أرسنال؟.. رومانو: إنتر أتم اتفاقه مع جون ستونز بعد طول انتظار.. زيدان يتولى تدريب منتخب فرنسا

وأصبح اسم مانشيني الأبرز لقيادة إيطاليا بعدما حدث مع أندريا بيرلو في الأيام والساعات الأخيرة.

إذ أكد بيرلو أسطورة إيطاليا أنه لم يعد مرشحا لتدريب منتخب إيطاليا.

وابتعد اسم أندريا بيرلو عن تدريب منتخب إيطاليا في الساعات الأخيرة بسبب تعاقده مع شركة مراهنات روسية. (طالع التفاصيل)

وقال بيرلو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام صباح الاثنين: "علمت الليلة الماضية أنني لم أعد ضمن المرشحين لتدريب المنتخب الإيطالي".

مانشيني قاد منتخب إيطاليا بين 2018 وحتى 2023 وخلال 58 مباراة حقق الفوز في 38 وتعادل في 12 وخسر 8.

وتوج منتخب إيطاليا تحت قيادته بلقب يورو 2020 لكنه فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

ثم تولى صاحب الـ61 عاما تدريب السعودية بعدها وخلال 18 مباراة فاز في 7 وخسر 6 وتعادل في 6 ورحل في أكتوبر 2024.

وتولى مانشيني تدريب السد في نوفمبر 2025، قبل أن ينفصل عن الفريق الشهر الماضي.

إيطاليا روبرتو مانشيني
نرشح لكم
زيدان: رفضت كل العروض من أجل منتخب فرنسا خطفه من أرسنال؟.. رومانو: إنتر أتم اتفاقه مع جون ستونز رئيس طرابزون سبور ينهي الجدل حول الاتفاق مع صلاح بعد طول انتظار.. زيدان يتولى تدريب منتخب فرنسا مواعيد مباريات الثلاثاء 28 يوليو - الودية الثانية لريال مدريد.. وفالنسيا ضد ديربي كاونتي تقرير: ريال أوفييدو يرفض بيع هيثم حسن لـ لانس الفرنسي سكاي: استقالة مالديني وليوناردو بعد فشل التعاقد مع بيرلو تقرير: جالاتا سراي مهتم بضم دي بروين
أخر الأخبار
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: محمود صابر سيرحل في حالة واحدة فقط 10 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا إلى اتفاق مع سيراميكا بشأن جراديشار 46 دقيقة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يقطع الطريق على كبار أوروبا ويجدد عقد جفارديول ساعة | الدوري الإنجليزي
بن ناصر يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى الغرافة ساعة | ميركاتو
سكاي: مانشيني على وشك تدريب منتخب إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر سيتي يعلن خضوع رودري لعملية جراحية ناجحة ساعة | الدوري الإنجليزي
الشرق الأوسط: نبيل فقير إلى أبها 2 ساعة | ميركاتو
مصدر من الاتحاد العربي يكشف لـ في الجول حقيقة عودة بطولة الأندية في 2027 2 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 3 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 4 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا