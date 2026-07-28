مانشستر سيتي يعلن خضوع رودري لعملية جراحية ناجحة

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 14:20

كتب : FilGoal

رودري ومحمد صلاح

أعلن نادي مانشستر سيتي خضوع نجمه رودري لعملية جراحية بسيطة وناجحة في الظهر.

وكان اللاعب يعاني من آلام وانزعاج في الظهر منذ فترة، قبل أن يخضع للإجراء الطبي لمعالجة المشكلة.

وأوضح النادي أن رودري سيبدأ الآن فترة قصيرة من التأهيل.

أخبار متعلقة:
بعد طول انتظار.. زيدان يتولى تدريب منتخب فرنسا زيدان: رفضت كل العروض من أجل منتخب فرنسا رئيس طرابزون سبور ينهي الجدل حول الاتفاق مع صلاح الموافقة على قاعدة إنجلترا المبتكرة للحد من إهدار الوقت بسبب ادعاء الحراس للإصابة

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد الشكوك حول مستقبل الإسباني رودري مع مانشستر سيتي، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع فريقه الحالي، ورغبة أكثر من فريق في ضمه، أبرزهم ريال مدريد.

وحقق رودري كأس العالم رفقه منتخب إسبانيا بعد تحقيق الانتصار أمام الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء الأحد قبل الماضي.

ووفقا لشبكة ESPN ، فإن السيناريو الأقرب في الوقت الحالي هو عدم توصل رودري إلى اتفاق لتجديد عقده مع مانشستر سيتي، رغم المحاولات المستمرة من جانب النادي.

وأوضح التقرير أن إدارة مانشستر سيتي بدأت منذ عدة أشهر مفاوضات مع لاعب الوسط الإسباني من أجل تمديد عقده، وقدمت له عروضا مالية لإقناعه بالبقاء.

ورغم ذلك، لم يمنح رودري موافقته على أي من العروض حتى الآن، وهو ما زاد من تعقيد المفاوضات وأثار التكهنات بشأن مستقبله مع الفريق.

ويعد رودري أحد أهم عناصر مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة، إذ لعب دورا بارزا في تتويج الفريق بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا، كما حصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، ليصبح أحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم.

ولا يزال عقد رودري مع مانشستر سيتي ساريا حتى صيف 2027، إلا أن عدم التوصل لاتفاق حتى الآن يفتح الباب أمام احتمالات عديدة بشأن مستقبله، خاصة في ظل اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته على رأسهم ريال مدريد.

وخاض رودري مع مانشستر سيتي 298 مباراة مسجلا 28 هدفا وصنع 32 آخرين.

مانشستر سيتي رودري
نرشح لكم
تمهيدا لتدريب نيوكاسل.. الرياضية: يايسله يقدم استقالته من تدريب أهلي جدة تشيلسي يعلن ضم لاكروا دي زيربي: هناك قنبلة أخرى في سوق انتقالات توتنام ستونز يصل إيطاليا تمهيدا للانضمام إلى إنتر.. وتفاصيل التعاقد ليفربول يفوز على ريكسهام في ثاني ودياته استعدادا للموسم الجديد ذا أثلتيك: إيدي هاو يرحل عن نيوكاسل.. ومدرب أهلي جدة البديل كروبي يخضع لجراحة في القدم ويغيب عن انطلاقة الدوري الإنجليزي في طريقه لـ تشيلسي؟ هندرسون يفسخ عقده مع برينتفورد
أخر الأخبار
"ما يحدث غير طبيعي".. لغز اختفاء لاميك باندا لاعب ليتشي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي يكشف هدفه بعد كأس العالم مع البرازيل.. وسبب الخسارة أمام النرويج 57 دقيقة | أمريكا
"الساحر في محطة جديدة".. زد يعلن ضم محمد إبراهيم في صفقة انتقال حر 59 دقيقة | ميركاتو
ريال مدريد يعلن إصابة أسينسيو ساعة | الدوري الإسباني
تمهيدا لتدريب نيوكاسل.. الرياضية: يايسله يقدم استقالته من تدريب أهلي جدة ساعة | سعودي في الجول
موندو ديبورتيفو: روما مهتم بضم الزلزولي.. والمقابل المادي عائق لإتمام الصفقة ساعة | ميركاتو
تشيلسي يعلن ضم لاكروا 2 ساعة | ميركاتو
دي زيربي: هناك قنبلة أخرى في سوق انتقالات توتنام 2 ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا 3 التجربة الأولى لعموتة وصفقة جديدة تسجل.. الأهلي يفوز على النصر وديا بخماسية 4 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح