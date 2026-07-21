خبر في الجول - منصف بقرار يوقع عقود انضمامه للأهلي اليوم الثلاثاء

علم FilGoal.com أن الجزائري منصف بقرار مهاجم دينامو زغرب سيوقع عقود انضمامه للأهلي يوم الثلاثاء.

ويخوض بقرار مباراة مع فريقهالكرواتي ضد ثون السويسري في تمهيدي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يوقع بقرار على عقوده انتقاله إلى الأهلي عقب هذه المباراة.

وذلك بعدما توصل نادي دينامو زغرب لاتفاق مع النادي الأهلي قبل أيام بشأن تأجيل انتقال منصف بقرار.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب الجزائري سينضم للأهلي في القاهرة، قبل السفر مع الفريق إلى معسكر إسبانيا يوم 6 أغسطس المقبل.

وكان بقرار قد انضم إلى دينامو زغرب في صيف العام الماضي قادما من نيويورك سيتي، ووقع عقدا يمتد حتى 2028.

وكشف موقع jutarnji الكرواتي الأسبوع الماضي أن دينامو زغرب توصل لاتفاق يتيح بقاء اللاعب مع الفريق حتى خوض مباراتي الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا أمام ثون السويسري.

وأوضح التقرير أن الصفقة بلغت 3 ملايين يورو كقيمة أساسية، مع إمكانية ارتفاعها إلى 4 ملايين يورو عبر الحوافز.

ويأتي ذلك إلى جانب حصول النادي الكرواتي على 10% من قيمة إعادة البيع مستقبلا.

ويلعب دينامو زغرب أمام فريق ثون السويسري ذهابا وإيابا يومي 21 و28 يوليو الجاري.

وشارك المهاجم الجزائري في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 7 أهداف.

ويسعى الأهلي لتدعيم هجومه استعدادا للموسم تحت قيادة المغربي حسين عموتة، إذ ضم أقطاي عبد الله من إنبي وسفيان بنجديدة من المغرب الفاسي.

وبدأ منصف بقرار مسيرته مع نادي وفاق سطيف قبل أن ينتقل إلى نادي إسترا الكرواتي في صيف 2022.

ثم انتقل بقرار إلى نيويورك سيتي الأمريكي في صيف 2023، قبل أن يعود للدوري الكرواتي من بوابة دينامو زغرب الصيف الماضي.

ولعب صاحب الـ 25 عاما 42 مباراة مع دينامو زغرب وسجل 18 هدفا وصنع 7 آخرين في جميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي مثل منتخب الجزائر في 7 مباريات وسجل هدفين.