كما كشف في الجول.. بيراميدز يعلن التعاقد مع إياد العسقلاني

أتم نادي بيراميدز إجراءات التعاقد مع إياد العسقلاني لتدعيم خط دفاع الفريق.

وانضم العسقلاني إلى بيراميدز قادما من صفوف نادي روستوف الروسي.

وأعلن نادي بيراميدز اليوم الثلاثاء ضم إياد العسقلاني بشكل رسمي.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى اجتياز العسقلاني للكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وانضم العسقلاني لصفوف روستوف قادما من الإسماعيلي في 2024.

وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عاما أحد عناصر منتخب مصر للشباب وأيضا المنتخب الأولمبي.

ويمتلك بيراميدز الآن أكثر من مدافع وهم محمود مرعي وأحمد سامي وأسامة جلال، وذلك بعد نهاية تعاقد علي جبر.

ولعب العسقلاني 10 مباريات بقميص نادي روستوف الروسي، علما بأنه عائد مؤخرا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.