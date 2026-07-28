الموافقة على قاعدة إنجلترا المبتكرة للحد من إهدار الوقت بسبب ادعاء الحراس للإصابة

وافق المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) على المقترح الإنجليزي الذي يحاول إنهاء حيلة لجوء حراس المرمى إلى ادعاء الإصابة للحصول على وقت يمنح المدربين فرصة لتوجيه التعليمات أو إيقاف زخم المنافس.

وأفادت لجنة حكام مباريات الدوري الإنجليزي في بيان: "حصلت كرة القدم الإنجليزية على موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) لإدخال تجربة جديدة تتعلق بإصابات حراس المرمى لموسم 2026-2027 كجزء من التزامها المستمر بالحفاظ على وتيرة المباريات".

مقترح القانون الجديد كان في انتظار موافقة المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB)، وحصل عليها.

وكان المجلس الدولي لكرة القدم قد رفض في وقت سابق من العام الحالي تعديل قانون اللعبة بشكل دائم، لكنه دعا المسابقات الراغبة إلى تجربة حلول مختلفة.

وجاء مقترح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

إذا أوقف الحكم اللعب وسمح بدخول الجهاز الطبي لعلاج حارس المرمى، فسيكون أمام مدرب الفريق 10 ثوانٍ لاختيار أحد لاعبي الملعب لمغادرة أرضية الملعب لمدة دقيقة واحدة، على أن يبلغ الحكم الرابع باسم اللاعب.

وإذا لم يتم اختيار أي لاعب خلال المهلة المحددة، فسيُطلب من قائد الفريق مغادرة الملعب لمدة دقيقة تلقائيا.

وفي حال الحصول على موافقة المجلس الدولي في الوقت المناسب، فستُطبق القاعدة لأول مرة في مباراة ترانمير وروشديل بالدور التمهيدي لكأس الرابطة الإنجليزية يوم السبت المقبل.

هناك استثناءات من القاعدة.

ولن يُطلب خروج لاعب من الملعب في الحالات التالية:

- إذا لم يحتج حارس المرمى إلى دخول الجهاز الطبي ولم يتسبب في إيقاف اللعب.

- إذا تعرض الحارس ولاعب من فريقه لإصابة نتيجة اصطدام بينهما.

- إذا تعرض الحارس لخطأ يستوجب علاجًا فوريًا.

- إذا كان الحارس ينزف.

- في حالات الإصابة الخطيرة أو الاشتباه بارتجاج في المخ، والتي تستدعي استبدال اللاعب.

وأصبحت هذه الحيلة منتشرة بشكل ملحوظ في المواسم الأخيرة، حيث يجلس حارس المرمى على أرضية الملعب ويطلب العلاج، بينما يتجمع باقي اللاعبين حول المدرب للحصول على تعليمات تكتيكية، قبل أن ينهض الحارس سريعًا ويستأنف اللعب.

كما استُخدمت هذه الطريقة أحيانا لإيقاف ضغط المنافس وكسر إيقاع المباراة عندما يكون الفريق الآخر في أفضل حالاته.

وفي نوفمبر الماضي، اتهم مدرب ليدز يونايتد دانييل فاركه، حارس مانشستر سيتي جيانلويجي دوناروما بادعاء الإصابة من أجل التحايل على القوانين وتعطيل سير المباراة.

ويرى المسؤولون عن التحكيم في إنجلترا أن منع اللاعبين من التوجه إلى المنطقة الفنية أثناء علاج الحارس لن يكون كافيًا لردع المدربين عن استغلال هذه الثغرة.

ولهذا تم اختيار هذه الآلية، لأنها تشبه القاعدة التي تم تطبيقها في كأس العالم 2026 مؤخرا على اللاعبين الذين يتعين عليهم مغادرة أرضية الملعب لمدة دقيقة إذا دخل الجهاز الطبي لعلاجهم.

وسيقيم المجلس الدولي لكرة القدم نتائج هذه التجارب خلال الموسم، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن اعتمادها بشكل دائم على مستوى العالم بداية من موسم 2027-2028.