خبر في الجول – كاف يحدد الموعد المبدئي لقرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 22:03

كتب : محمد عبد العظيم

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد المبدئي لسحب قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com أن الموعد المبدئي لسحب القرعة سيكون يوم 6 أغسطس المقبل.

وأن كاف سيستقر على اليوم بشكل رسمي في الأيام الأولى من شهر أغسطس.

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ويشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الأهلي وزد في الكونفدرالية.

وكان هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بطلب لـ كاف من أجل زيادة عدد الأندية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

لكن الطلب تم تأجيله لدراسة فكرة تطبيقه في الموسم بعد المقبل.

الزمالك الأهلي دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية كاف
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