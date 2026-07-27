تقرير: تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع هيندرسون
الإثنين، 27 يوليه 2026 - 20:27
كتب : FilGoal
أصبح نادي تشيلسي الأقرب للتعاقد مع جوردان هيندرسون لاعب برينتفورد ومنتخب إنجلترا.
جوردان هندرسون
النادي : برينتفورد
وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس، أن تشيلسي يقترب بشدة من ضم هيندرسون.
وذلك في واحدة من كبرى مفاجآت فترة الانتقالات الصيفية.
وأن لاعب وسط ليفربول السابق يرحب بالانضمام إلى تشيلسي واللعب تحت قيادة تشابي ألونسو.
ورحل هيندرسون عن ليفربول قبل سنوات وانضم إلى الاتفاق السعودي ومنه إلى أياكس الهولندي ثم برينتفورد.
وكان هيندرسون البالغ مع العمر 36 عاما أحد لاعبي منتخب إنجلترا في كأس العالم الماضي.
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