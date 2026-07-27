تقرير: تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع هيندرسون

أصبح نادي تشيلسي الأقرب للتعاقد مع جوردان هيندرسون لاعب برينتفورد ومنتخب إنجلترا.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس، أن تشيلسي يقترب بشدة من ضم هيندرسون.

وذلك في واحدة من كبرى مفاجآت فترة الانتقالات الصيفية.

وأن لاعب وسط ليفربول السابق يرحب بالانضمام إلى تشيلسي واللعب تحت قيادة تشابي ألونسو.

ورحل هيندرسون عن ليفربول قبل سنوات وانضم إلى الاتفاق السعودي ومنه إلى أياكس الهولندي ثم برينتفورد.

وكان هيندرسون البالغ مع العمر 36 عاما أحد لاعبي منتخب إنجلترا في كأس العالم الماضي.