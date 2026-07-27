كرة سلة - مصدر من سبورتنج لـ في الجول: متمسكون بـ ياسين شيخو رغم مفاوضات الأهلي والزمالك والاتحاد

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 19:47

كتب : هاني العوضي

ياسين شيخو - لاعب سلة سبورتنج

كشف مصدر مسؤول في نادي سبورتنج السكندري موقفهم من العروض المقدمة لـ ياسين شيخو لاعب فريق كرة السلة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "بالفعل تلقينا طلبات شفوية من الأهلي والزمالك والاتحاد للتعاقد مع ياسين شيخو، ولكن الإدارة الفنية بقيادة أحمد مرعي متمسكين باللاعب نظرا لحاجة الفريقه له".

وأضاف "الجانب المادي لن يكون العامل الوحيد الذي ننظر له بشأن ياسين شيخو، واللاعب جدد تعاقده لمدة 3 مواسم قبل شهرين".

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وكشف محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري عن الدخول في مفاوضات مع سبورتنج لضم لاعبه ياسين شيخو.

وقال سلامة لـFilGoal.com: "نتفاوض مع سبورتنج لضم صانع ألعابه ياسين شيخو ليكون الصفقة الثالثة للفريق في الموسم الجديد".

وأضاف "وذلك بعد ضم أحمد ريحان من سبورتنج ومالك ياسر لاعب الأهلي السابق".

وأكمل "في حالة إتمام الصفقة سيدفع الاتحاد السكندري 2.5 مليون جنيه إلى اتحاد السلة من أجل قيد اللاعب في قائمة الفريق".

ويعد ياسين شيخو أحد العناصر مع منتخب مصر في الفترة الماضية تحت قيادة الإسباني أوجستي بوش.

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