"أمر مقبول في أكبر الدوريات".. رسالة إنفانتينو عن إيران وأخطاء الحكام في كأس العالم

رد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الانتقادات التي وجهت ضد قرارات الحكام خلال كأس العالم 2026.

كما تحدث إنفانتينو في رسالة عبر الموقع الرسمي لـ فيفا، عن أزمة التأشيرات، وحرمان منتخب إيران من الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء البطولة.

واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وقال إنفانتينو "في الواقع، تعتبر قرارات الحكام المثيرة للجدل أو الأحكام التأديبية الغريبة مثل البطاقات الحمراء أو الصفراء التي قد تكون خاطئة أو القرارات اللاحقة بعدم إيقاف اللاعبين في مواقف معينة أمراً روتينياً ومقبولاً على نطاق واسع في بعض أكبر الدوريات في جميع أنحاء العالم."

وأضاف "من المثير للدهشة أن الدول نفسها التي تستخدم هذه الممارسات هي التي تنتقدها."

ورفع الاتحاد الدولي، الإيقاف عن فولارين بالوجون لاعب أمريكا، رغم حصوله على البطاقة الحمراء، ليشارك في مباراة بلجيكا بشكل طبيعي في دور الـ 16، رغم اعتراض الاتحاد الأوروبي.

كما تحدث عن أزمة إيران "عالمنا بحاجة إلى الحب لا الكراهية؛ والتسامح لا الانقسام؛ والاحتفال لا الحداد. عملنا بلا كلل لتوحيد بلدين متحاربين، دخلت إيران الولايات المتحدة بسلام ودون أي نزاع."

وأكمل "عندما بدأ المنتخب الإيراني اللعب، أصبح المشجعون هم الوطن، وأصبحوا هم الفريق، ووقفوا صفًا واحدًا خلف المنتخب الإيراني. هذه هي قوة كرة القدم."

وتابع "حصل المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول لأن كرة القدم تعني السلام، لا السياسة. كرة القدم تعني الوحدة، لا التفرقة. كرة القدم أسمى من الكراهية والتمييز."

واضطر منتخب إيران، إلى الإقامة في مدينة تيخوانا المكسيكية، بسبب عدم حصولهم على تأشيرات الإقامة في أمريكا.

وجاءت رسالة إنفانتينو كاملة على النحو التالي:

رسالتي إلى كل من...

إلى كل من افتقد لعبتنا الجميلة، مشاعرها، احتفالاتها، ضحكاتها، بكاءها، خداعها، وفرحها. إلى كل من افتقد مشاهدة الأطفال والرضع والأجداد والآباء وهم يجتمعون من أجل هذه اللعبة الرائعة، أقول آسف لأن المباريات قد انتهت، وآسف لأنكم فوّتم كل هذا الفرح والترابط. آسف لأنكم كنتم غارقين في الكراهية والانتقادات لدرجة أنكم فوّتم كل ذلك.

إلى أولئك الذين يجلسون خلف أقلامهم وأوراقهم، وخلف شاشاتهم ينشرون الكراهية والشائعات الكاذبة، أود أن أقول إنه بينما أنتم جالسون في الخلف، نحن في فيفا على الخطوط الأمامية ننظم ونعمل بجد ونقدم أفضل عرض في العالم.

بينما تختبئون، نستكشف شوارع كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ونتحدث مع المعجبين، ونتفاعل مع الناس، ونضمن سلامة الجميع.

بينما أنتم تفرقون، نحن نتحد.

اجتمع الناس كعائلات، كمشجعين، ككيان واحد.

لم نشهد أي عنف، ولا أي حوادث، وأمن وسلامة بنسبة 100%، فقط فرح وسعادة!

استمتع سبعة ملايين شخص من أكثر من 200 دولة بالبطولة في 16 مدينة وملعباً رائعاً: لم تشهد البطولة أي حوادث، ولا أي عداء، ولا أي عنف، بل سادها الفرح والمشاعر الإيجابية والسعادة والوحدة والتكاتف. كان الجميع بأمان وسعادة.

شاهد مليارات الأشخاص حول العالم بطولة كأس العالم لكرة القدم من منازلهم، وشاركوا لحظات حبهم للعبة مع الأصدقاء والعائلة، لحظات مليئة بالفرح والمشاعر والسعادة والوحدة والتكاتف.

حضر جميع المشاهير العالميين تقريباً من عالم الموسيقى والسينما والترفيه والرياضة، واستمتعوا بالحدث، وقضوا وقتاً ممتعاً مع المعجبين ومعنا. كانوا مبتهجين وسعداء.

كل هذا أصبح ممكناً بفضل حكومات الدول المضيفة الثلاث ومساهماتها الهائلة، وبفضل الفيفا وفريقها الرائع الذي يعمل من أجلكم، وبفضل الدول المضيفة وجميع شعوبها، وقوات الشرطة والتزامها المذهل، والمتطوعين - يا للمتطوعين، هؤلاء الأشخاص الرائعون الذين جاؤوا من جميع أنحاء العالم ليكونوا جزءاً من أعظم حدث على وجه الأرض.

كانت كل مدينة مكتظة بالجماهير من جميع أنحاء العالم. وبينما كانوا يحتفلون، كنتَ مشغولاً بزرع بذور الكراهية.

عالمنا بحاجة إلى الحب لا الكراهية؛ والتسامح لا الانقسام؛ والاحتفال لا الحداد.

بينما تنشرون الكراهية، عملنا بلا كلل لتوحيد بلدين متحاربين. دخلت إيران الولايات المتحدة بسلام ودون أي نزاع. عندما بدأ المنتخب الإيراني اللعب، تحولت كل الهتافات المعادية له إلى أغنية واحدة. أصبح المشجعون هم الوطن، وأصبحوا هم الفريق، ووقفوا صفًا واحدًا خلف المنتخب الإيراني. هذه هي قوة كرة القدم. حصل المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول لأن كرة القدم تعني السلام، لا السياسة. كرة القدم تعني الوحدة، لا التفرقة. كرة القدم أسمى من الكراهية والتمييز.

مُنحت تأشيرات دخول للدول التي تواجه مشاكل صحية خطيرة أو تحديات أخرى. وقد ملأت فرقها المتنافسة وهتافات جماهيرها ملايين الناس في أوطانهم بالأمل، ولو للحظة تستحق الخلود، بالفرح والفخر.

لقد ذكرتَ قلة من الأشخاص الذين رُفضت طلبات تأشيراتهم، وتجاهلتَ الملايين الذين مُنحت لهم التأشيرات من جميع أنحاء العالم. لأن كرة القدم توحد العالم، وقد تجلى ذلك بشكلٍ رائع هذا الصيف.

أو عندما عرّفت كرة القدم العالم بهايتي، وهي دولة لا يستطيع الكثيرون زيارتها أو يختارون عدم زيارتها، فقد يكون الوقت قد حان لوضع أقلامنا ولوحات مفاتيحنا جانبًا وإظهار بعض الاحترام للفرق التي لعبت بكل إخلاص، والتي تنافست بشدة، وللدول التي ساهمت، وللجماهير التي سافرت، وللأطفال من كل مكان الذين يرغبون في أن يحلموا أحلامًا كبيرة. ربما حان الوقت لإظهار بعض الحب.

إن استياءك من بعض القرارات التي اتخذتها السلطات المختصة أمر مفهوم، ولكن يرجى الرجوع إلى السجلات العامة: مثل هذه القرارات شائعة في بعض أهم الدوريات.

في الواقع، تعتبر قرارات الحكام "المثيرة للجدل" أو الأحكام التأديبية "الغريبة" مثل البطاقات الحمراء أو الصفراء التي قد تكون خاطئة أو القرارات اللاحقة بعدم إيقاف اللاعبين في مواقف معينة أمراً روتينياً ومقبولاً على نطاق واسع في بعض أكبر الدوريات في جميع أنحاء العالم.

من المثير للدهشة أن الدول نفسها التي تستخدم هذه الممارسات هي التي تنتقدها.

احتفت بطولة كأس العالم لكرة القدم هذه بأروع مظاهر الإنسانية. شاهدنا فرقًا من دول صغيرة تتنافس بكل فخر في أهم المباريات. كانوا واثقين من أنفسهم، محترفين، وجلبوا الفخر لبلدانهم. والأهم من ذلك، أنهم بثوا الأمل؛ أملًا بأن أي شخص يمكنه أن يكون جزءًا من العالم، وأن يحقق نجاحًا كبيرًا في اللعبة، بغض النظر عن أصله. كلنا سواسية: مشجعون، لاعبون، وبشر.

في الفيفا، لا يسعنا إلا أن نشعر بالفخر والتأثر الشديدين ونحن نشهد هذه اللحظات من الحب والفرح والوحدة.

إلى أولئك الذين يقضون وقتهم وطاقتهم في كرهنا، من فضلكم خذوا لحظة للتفكير والتأمل والصلاة أو مشاهدة مباراة كرة قدم ولاحظوا حقاً الوجوه والعيون والمشاعر.

لأن لعبتنا الجميلة وحدها هي التي تستطيع تقديم مثل هذا العرض الاستثنائي، عرض يصبح فيه الجميع واحداً ويتواصلون من جديد كبشر.

إلى الأقلام والأوراق، وإلى جميع الشاشات، أتمنى أن تجدوا الحب والسلام حيث لم يجدهما من هم خلفكم.

نتمنى لكم السلام؛ لقد وجدناه نحن في الفيفا، ونسعى لتحقيقه من خلال تقديم بطولة كأس عالم استثنائية. فلترتفع كرة القدم فوق كل أشكال الكراهية.

وأخيراً، أشعر بفخر كبير، بصفتي رئيسًا للفيفا، لمساهمتي، ولو بشكل بسيط، في هذا الحدث. إنه شعور رائع!

كل الحب للجميع.