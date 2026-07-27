أحمد حجازي مساعدا للمدير الرياضي في نيوم السعودي

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 19:00

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

أعلن نيوم السعودي، تولي أحمد حجازي منصب مساعد المدير الرياضي في النادي.

وكشف نيوم في إعلانه الرسمي: "بعد سنوات من العطاء داخل المستطيل الأخضر، فصلٌ جديد في مسيرة قائد اختتم مشواره بشعار نيوم."

وأضاف النادي السعودي "معهُ ينطلق بشغف وطموح أكبر، أحمد حجازي مساعدًا للمدير الرياضي في نادي نيوم."

أخبار متعلقة:
اعتزال أحمد حجازي أحمد حجازي يتبرع بـ 200 ألف جنيه ضمن لنادي الإسماعيلي لحل قضاياه الدولية "بصمة ستبقى في الذاكرة".. نيوم يعلن رحيل أحمد حجازي

وتابع نيوم "مرحبًا بك كابتن أحمد في بيتك من جديد، ودعواتنا لك بالتوفيق في مهمتك الجديدة."

Image

وأعلن أحمد حجازي مدافع منتخب مصر اعتزال كرة القدم بشكل رسمي يوم السبت.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط، كشفت عن أن تلك الخطوة تأتي ضمن استراتيجية نيوم الرامية إلى استقطاب الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على الإسهام في بناء منظومة احترافية، تواكب طموحات النادي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد وجوده في الدوري السعودي للمحترفين، وفي نادي نيوم للسنة الثانية.

وقرر حجازي إنهاء مسيرته الكروية وهو في عمر الـ35 عاما، بعد نهاية تعاقده مع نادي نيوم السعودي.

وانتقل حجازي - 35 عاما - إلى نيوم قبل موسمين بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وقاد الدولي المصري فريقه للتأهل من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي.

فيما أنهى الفريق موسم 2025-2026 من الدوري السعودي في المركز الثامن.

وبدأ حجازي مسيرته مع نادي الإسماعيلي في عام 2009، وانضم منه إلى فيورنتينا الإيطالي ثم إلى بريشيا قبل أن يعود إلى مصر وينضم لصفوف الأهلي في عام 2015.

واحترف حجازي مرة أخرى وانضم لصفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في 2018، ومنه انتقل إلى اتحاد جدة السعودي.

قبل أن ينهي مسيرته مع نادي نيوم.

ومع منتخب مصر شارك حجازي في 88 مباراة دولية وسجل هدفين، كما شارك مع الفراعنة في كأس العالم 2018.

أحمد حجازي نيوم
نرشح لكم
انخفاض تكلفة طلب الحكام الأجانب بالدوري السعودي تقرير: داروين نونيز يقترب من الدوري البرتغالي الرياضية: بنزيمة يرفض الرحيل من الهلال عبد الرزاق حمد لله: التعاون سينافس على ألقاب الموسم الجديد الشرق الأوسط: حجازي يبدأ مسيرته الإدارية بعد الاعتزال من بوابة نيوم الرباط الصليبي يضرب لاعب اتحاد جدة صندوق الاستثمار يفرض قيودا على النصر.. ويدرس بيع حصة من النادي اعتزال أحمد حجازي
أخر الأخبار
هارفي بارنز يجدد تعاقده مع نيوكاسل دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد حجازي مساعدا للمدير الرياضي في نيوم السعودي 31 دقيقة | سعودي في الجول
المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
أيمن الشريعي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز مع حامد عبد الله 58 دقيقة | الدوري المصري
انتخاب أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية بالتزكية ساعة | الدوري المصري
سلامة لـ في الجول: نتفاوض مع سبورتنج لضم ياسين شيخو لـ الاتحاد السكندري ساعة | كرة سلة
قاعدة مبتكرة في إنجلترا للحد من إهدار الوقت بسبب ادعاء الحراس للإصابة ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يكشف آلية عمل لجنة التراخيص.. ومساران أمام الأندية ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 3 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 4 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا