أحمد حجازي مساعدا للمدير الرياضي في نيوم السعودي

أعلن نيوم السعودي، تولي أحمد حجازي منصب مساعد المدير الرياضي في النادي.

وكشف نيوم في إعلانه الرسمي: "بعد سنوات من العطاء داخل المستطيل الأخضر، فصلٌ جديد في مسيرة قائد اختتم مشواره بشعار نيوم."

وأضاف النادي السعودي "معهُ ينطلق بشغف وطموح أكبر، أحمد حجازي مساعدًا للمدير الرياضي في نادي نيوم."

وتابع نيوم "مرحبًا بك كابتن أحمد في بيتك من جديد، ودعواتنا لك بالتوفيق في مهمتك الجديدة."

وأعلن أحمد حجازي مدافع منتخب مصر اعتزال كرة القدم بشكل رسمي يوم السبت.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط، كشفت عن أن تلك الخطوة تأتي ضمن استراتيجية نيوم الرامية إلى استقطاب الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على الإسهام في بناء منظومة احترافية، تواكب طموحات النادي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد وجوده في الدوري السعودي للمحترفين، وفي نادي نيوم للسنة الثانية.

وقرر حجازي إنهاء مسيرته الكروية وهو في عمر الـ35 عاما، بعد نهاية تعاقده مع نادي نيوم السعودي.

وانتقل حجازي - 35 عاما - إلى نيوم قبل موسمين بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وقاد الدولي المصري فريقه للتأهل من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي.

فيما أنهى الفريق موسم 2025-2026 من الدوري السعودي في المركز الثامن.

وبدأ حجازي مسيرته مع نادي الإسماعيلي في عام 2009، وانضم منه إلى فيورنتينا الإيطالي ثم إلى بريشيا قبل أن يعود إلى مصر وينضم لصفوف الأهلي في عام 2015.

واحترف حجازي مرة أخرى وانضم لصفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في 2018، ومنه انتقل إلى اتحاد جدة السعودي.

قبل أن ينهي مسيرته مع نادي نيوم.

ومع منتخب مصر شارك حجازي في 88 مباراة دولية وسجل هدفين، كما شارك مع الفراعنة في كأس العالم 2018.