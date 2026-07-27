أيمن الشريعي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز مع حامد عبد الله

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 18:33

كتب : محمد جمال

حامد عبد الله - علي محمود - إنبي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن حقيقة المفاوضات مع الأهلي وبيراميدز بشأن لاعبه حامد عبد الله.

وقال الشريعي لـFilGoal.com: "لا يوجد مفاوضات مع الأهلي أو بيراميدز بشأن حامد عبد الله، ولكن كل شيء وارد قبل نهاية الانتقالات".

وأضاف "الصفقات دائما تتم في لحظة ويتم الاتفاق في أي وقت، ولذلك حتى نهاية فترة الانتقالات كل الأمور واردة".

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ويعد حامد عبد الله من اللاعبين الذين ظهروا بمستوى جيد مع إنبي في الموسم الماضي من الدوري المصري.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي يسعى لحسم صفقة حامد عبد الله ليكون ثالث اللاعبين الذي يضمهم للفريق الأحمر من البترولي.

وكان إنبي باع ثنائي الفريق علي محمود وأقطاي عبد الله إلى الأهلي قبل أسابيع.

الأهلي إنبي الدوري المصري بيراميدز أيمن الشريعي حامد عبد الله
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