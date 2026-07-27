انتخاب أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية بالتزكية
الإثنين، 27 يوليه 2026 - 18:24
كتب : محمد جمال
أعادت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتخاب أحمد دياب رئيسا لها بالتزكية ليستمر في منصبه.
وأقيمت اليوم انتخابات رابطة الأندية وتم اعتماد التشكيل الجديد للرابطة بالتزكية.
ويستمر أحمد دياب في منصبه كرئيس لمجلس إدارة الرابطة.
مع عضوية كل من إبراهيم الكفراوي وخالد رفعت وخالد شكري، بالإضافة إلى محمد الخولي الذي أصبح هو الاختلاف الوحيد في القائمة ودخل بدلا من شريف صالح.
على أن يعلن اتحاد الكرة في الأسبوع المقبل الثنائي المرشح منه لمجلس إدارة رابطة الأندية.
ومن المنتظر أن ينطلق الدوري المصري لموسم 2026/2027 في 20 أغسطس المقبل.
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