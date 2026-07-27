سلامة لـ في الجول: نتفاوض مع سبورتنج لضم ياسين شيخو لـ الاتحاد السكندري
الإثنين، 27 يوليه 2026 - 18:02
كتب : هاني العوضي
كشف محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري عن الدخول في مفاوضات مع سبورتنج لضم لاعبه ياسين شيخو.
وقال سلامة لـFilGoal.com: "نتفاوض مع سبورتنج لضم صانع ألعابه ياسين شيخو ليكون الصفقة الثالثة للفريق في الموسم الجديد".
وأضاف "وذلك بعد ضم أحمد ريحان من سبورتنج ومالك ياسر لاعب الأهلي السابق".
وأكمل "في حالة إتمام الصفقة سيدفع الاتحاد السكندري 2.5 مليون جنيه إلى اتحاد السلة من أجل قيد اللاعب في قائمة الفريق".
وكان الاتحاد ضم مالك ياسر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي الذي انضم له لمدة 6 أشهر فقط.
ويعد ياسين شيخو أحد العناصر مع منتخب مصر في الفترة الماضية تحت قيادة الإسباني أوجستي بوش.
وخسر الاتحاد السكندري لقب الدوري المصري الموسم الماضي أمام الأهلي في النهائي.
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