مبابي يوجه رسالة مؤثرة لجمهور فرنسا

وجه كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا رسالة مؤثرة لجماهير بلاده تأسف فيها عن عدم التتويج بكأس العالم 2026.

منتخب فرنسا كان أبرز المرشحين للتتويج باللقب قبل وأثناء البطولة، لكنه سقط في نصف النهائي أمام المنتخب الإسباني الذي توج باللقب لاحقا.

على الصعيد الفردي أنهى مبابي البطولة في صدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2026، كما اعتلى قائمة هدافي المونديال عبر التاريخ.

وجاءت رسالة مبابي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام على النحو التالي:

شهر مليء بالمشاعر. شهر تجاوزنا فيه حدودنا. شهر من الفخر بارتداء ألوان فرنسا. وقبل كل شيء، شهرٌ من الشغف، الشغف نفسه الذي يدفعنا داخل الملعب، ويدفعكم أنتم أيضًا، سواء كنتم تتابعوننا من المنزل أو تهتفون لنا من المدرجات. هذا هو ما عشناه معًا. قصة لا تُصدق.

لم نعد إلى أرض الوطن بالكأس. هذا يؤلمنا، وسيظل يؤلمنا لفترة. لن أتظاهر بغير ذلك.

أنا فخور بالفوز بالحذاء الذهبي، لكنه كان سيعني لي الكثير لو كان بجانبه كأس العالم. ربما كنا مدينين لكم بنهاية أفضل. لكننا لا نختار دائمًا كيف تنتهي القصة. ما نستطيع اختياره هو ما نقدمه خلالها، ونحن قدمنا كل شيء. وهذا وحده أمر يمكننا أن نفخر به.

شكرًا لزملائي. لولا عملهم، وتحركاتهم، وتمريراتهم، ولولا الروح التي حملتنا من المباراة الأولى حتى الأخيرة، لما تمكنت من تسجيل كل هذه الأهداف.

هذه الجائزة يستحقها الفريق بقدر ما أستحقها أنا. عندما كنت طفلًا، كنت أحلم باللعب في كأس العالم. بطولة واحدة فقط. الآن لعبت 3 نسخ، وفزت بواحدة منها، وهذا العام كان لي الشرف العظيم بقيادة منتخب بلادي كقائد. لن أنسى ذلك أبدًا.

الكثير منكم ظل مستيقظًا حتى ساعات متأخرة، وبعضكم حتى منتصف الليل، لمشاهدتنا ونحن نلعب على بُعد محيط كامل منكم. اجتمعتم في المنازل، وفي المقاهي، مع العائلة والأصدقاء، في فرنسا وخارجها. وآخرون كانوا معنا في الملاعب، يلفّون أنفسهم بالعلم الفرنسي. أطفال بعيون مليئة بالأحلام. رجال ونساء من مختلف الخلفيات والأجيال، جمعهم الفرح البسيط بمشاركة هذه اللحظة.

لم تتوقفوا عن الإيمان بنا. ليس في أصعب اللحظات، ولا حتى عندما كنا لا نستحق ذلك. هذه القصة كتبتها ملايين الأيدي، وليست فقط أقدام اللاعبين الـ11 داخل الملعب، وجميعهم حملهم الشغف نفسه.

لقد قلت بالفعل لديديه ديشامب ما كنت بحاجة إلى قوله. هو يعرف ذلك. شكرًا له، ولكامل جهازه الفني، وأخصائيي العلاج الطبيعي، والطهاة، ومدربي اللياقة البدنية، والسائقين، ولكل من يعمل خلف الكواليس ولا يراه أحد، والذين لم يكن أي شيء من هذا ممكنًا من دونهم. وشكرًا لكل من رحب بنا ودعمنا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

كرة القدم لعبة نأخذها بمنتهى الجدية، ونقضي حياتنا نحاول إتقانها، لكنها تبقى لعبة في النهاية. وهي لا تزال تعتمد على ما كانت تعتمد عليه عندما بدأنا اللعب لأول مرة، كرة، ومرمى، ورغبة في تسجيل الأهداف. ولهذا السبب تجمعنا بهذه الطريقة.

انتهت هذه النسخة من كأس العالم، لكن القصة مستمرة. ستكون هناك مباريات أخرى، وليالٍ أخرى في الصيف والشتاء، سنجتمع فيها جميعًا مرة أخرى حول هذه اللعبة نفسها، بنفس الحماس الذي لم ينقص. رحلتنا معًا لم تنتهِ بعد.

وأنهى مبابي البطولة مسجلا 10 أهداف، متفوقا على ليونيل ميسي نجم الأرجنتين الذي سجل 8 أهداف.

وتوج منتخب إسبانيا بكأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد، ليحصد منتخب لاروخا ثاني ألقابه في تاريخ المونديال.

وسجل مبابي ثنائية في شباك إنجلترا في مباراة المركز الثالث، ولم يسجل ميسي في نهائي كأس العالم.

وضمن مبابي أن يستمر في صدارة ترتيب الهدافين عبر التاريخ لكأس العالم برصيد 22 هدفا، متفوقا أيضا على ميسي صاحب الـ21 هدفا.