بي بي سي: أرسنال قد يحطم الرقم القياسي للانتقالات بضم فينيسيوس جونيور

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 14:59

كتب : FilGoal

احتفال فينيسيوس جونيور بهدف ريال مدريد ضد إشبيلية

أصبح فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الآن الهدف الأول لأرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

وينتهي عقد الدولي البرازيلي مع النادي الملكي في صيف 2027، مما يفتح باب التكهنات حول مستقبله.

وأوضح التقرير أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال معجب جدًا بفكرة التعاقد مع اللاعب ويرغب بشدة في ضمه.

أخبار متعلقة:
آس: فينيسيوس يضع تجديد عقده مع ريال مدريد أولوية ولا يفكر في الرحيل ذا أثليتك: أرسنال يستكشف فرصة ضم فينيسيوس من ريال مدريد حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمعسكر الإعداد في إنجلترا تير شتيجن يرافق برشلونة في معسكره رغم احتمالات الرحيل لأياكس

ومن المرجح أن يضطر أرسنال إلى تحطيم الرقم القياسي البريطاني للانتقالات من أجل التعاقد مع فينيسيوس جونيور من ريال مدريد.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الصفقة 125 مليون جنيه إسترليني بكثير، بالإضافة إلى جعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي، حسب التقرير.

وذكر التقرير أن إدارة أرسنال قامت بتحليل الأرقام، ويعتقد مسؤولو النادي أن لديهم القدرة المالية على تمويل صفقة التعاقد مع فينيسيوس.

لا يزال مستقبل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد مجهولا خاصة في ظل اهتمام الفريق بالتعاقد مع يان ديوماندي جناح لايبزيج الألماني في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

إلى ذلك، كشفت صحيفة آس الإسبانية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد، رغم تزايد اهتمام كبار أندية أوروبا بضمه، مؤكدة أن أولوية اللاعب هي تجديد عقده مع النادي الملكي، وهو ما يتوافق مع رغبة الإدارة أيضا.

وأوضحت الصحيفة أن اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع يان ديوماندي، أحد أبرز نجوم كأس العالم، أثار تكهنات حول مستقبل فينيسيوس، خاصة أن اللاعب الجديد يتشارك وكيل الأعمال نفسه مع النجم البرازيلي، فريدريكو بينا، إلا أن تلك الأنباء لا تعكس الواقع.

وأشار التقرير إلى أن مفاوضات التجديد ستُستأنف الأسبوع المقبل عقب عودة فينيسيوس من إجازته، إذ يرغب اللاعب في الاجتماع مع مسؤولي النادي لمعرفة مكانته في المشروع الجديد بقيادة جوزيه مورينيو، إضافة إلى مناقشة راتبه بما يتناسب مع مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

ويرى مورينيو أن ريال مدريد يجب ألا يفرط في لاعب بقيمة فينيسيوس، كما يخطط لتكوين ثلاثي هجومي قوي يضم ديوماندي وكيليان مبابي وفينيسيوس، خلفهم جود بيلينجهام.

وكانت مفاوضات التجديد قد وصلت إلى مراحل متقدمة قبل أن تتوقف عقب كأس العالم للأندية، بعدما قلص فينيسيوس مطالبه المالية ورفع ريال مدريد عرضه، لتصبح الفجوة بين الطرفين محدودة للغاية، لكن الاتفاق النهائي لم يكتمل.

ووفقا للصحيفة، يطلب فينيسيوس حاليا راتبا سنويا يبلغ نحو 20 مليون يورو صافيا، بزيادة خمسة ملايين يورو فقط عن متوسط راتبه الحالي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن فينيسيوس يشعر بأنه لم يحظ بالتقدير الكافي خلال الفترة الماضية، بعد اهتمام النادي بالتعاقد مع جوليان ألفاريز ثم مايكل أوليسي، إلى جانب وصول جود بيلينجهام وكيليان مبابي، لكنه لا يزال يرى مستقبله داخل ريال مدريد، فيما تعتبر إدارة النادي أن تجديد عقده سيكون بمثابة أهم صفقات الفريق في الفترة المقبلة.

أرسنال ريال مدريد فينيسيوس جونيور
نرشح لكم
المصري يعلن أول صفقاته الصيفية اتحاد جدة يعير حارسه إلى الخلود ذا أثليتك: لايبزج لم يوافق على عرض ريال مدريد لضم ديوماندي الجونة يعلن ضم 10 صفقات جديدة.. وتجديد إعارة 3 لاعبين "لن نتخلى عن مبادئ النادي".. سبب انسحاب سان جيرمان من صفقة ديوماندي أورلاندو بايرتس يضم مهاجما نرويجيا سان جيرمان انسحب.. ديوماندي يوافق على الانتقال لـ ريال مدريد المنتخب المغربية: بدر بانون على أعتاب حسنية أغادير
أخر الأخبار
المصري يعلن أول صفقاته الصيفية 7 دقيقة | ميركاتو
مبابي يوجه رسالة مؤثرة لجمهور فرنسا 48 دقيقة | في المونديال
بي بي سي: أرسنال قد يحطم الرقم القياسي للانتقالات بضم فينيسيوس جونيور ساعة | ميركاتو
اتحاد جدة يعير حارسه إلى الخلود ساعة | ميركاتو
بيراميدز يواجه ألانيا سبور وديا في تركيا ساعة | الدوري المصري
طاقم تحكيم مصري يدير لقاء أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال 2 ساعة | الدوري المصري
انخفاض تكلفة طلب الحكام الأجانب بالدوري السعودي 3 ساعة | سعودي في الجول
حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمعسكر الإعداد في إنجلترا 3 ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 3 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 4 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا