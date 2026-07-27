بي بي سي: أرسنال قد يحطم الرقم القياسي للانتقالات بضم فينيسيوس جونيور

أصبح فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الآن الهدف الأول لأرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

وينتهي عقد الدولي البرازيلي مع النادي الملكي في صيف 2027، مما يفتح باب التكهنات حول مستقبله.

وأوضح التقرير أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال معجب جدًا بفكرة التعاقد مع اللاعب ويرغب بشدة في ضمه.

ومن المرجح أن يضطر أرسنال إلى تحطيم الرقم القياسي البريطاني للانتقالات من أجل التعاقد مع فينيسيوس جونيور من ريال مدريد.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الصفقة 125 مليون جنيه إسترليني بكثير، بالإضافة إلى جعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي، حسب التقرير.

وذكر التقرير أن إدارة أرسنال قامت بتحليل الأرقام، ويعتقد مسؤولو النادي أن لديهم القدرة المالية على تمويل صفقة التعاقد مع فينيسيوس.

لا يزال مستقبل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد مجهولا خاصة في ظل اهتمام الفريق بالتعاقد مع يان ديوماندي جناح لايبزيج الألماني في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

إلى ذلك، كشفت صحيفة آس الإسبانية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد، رغم تزايد اهتمام كبار أندية أوروبا بضمه، مؤكدة أن أولوية اللاعب هي تجديد عقده مع النادي الملكي، وهو ما يتوافق مع رغبة الإدارة أيضا.

وأوضحت الصحيفة أن اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع يان ديوماندي، أحد أبرز نجوم كأس العالم، أثار تكهنات حول مستقبل فينيسيوس، خاصة أن اللاعب الجديد يتشارك وكيل الأعمال نفسه مع النجم البرازيلي، فريدريكو بينا، إلا أن تلك الأنباء لا تعكس الواقع.

وأشار التقرير إلى أن مفاوضات التجديد ستُستأنف الأسبوع المقبل عقب عودة فينيسيوس من إجازته، إذ يرغب اللاعب في الاجتماع مع مسؤولي النادي لمعرفة مكانته في المشروع الجديد بقيادة جوزيه مورينيو، إضافة إلى مناقشة راتبه بما يتناسب مع مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

ويرى مورينيو أن ريال مدريد يجب ألا يفرط في لاعب بقيمة فينيسيوس، كما يخطط لتكوين ثلاثي هجومي قوي يضم ديوماندي وكيليان مبابي وفينيسيوس، خلفهم جود بيلينجهام.

وكانت مفاوضات التجديد قد وصلت إلى مراحل متقدمة قبل أن تتوقف عقب كأس العالم للأندية، بعدما قلص فينيسيوس مطالبه المالية ورفع ريال مدريد عرضه، لتصبح الفجوة بين الطرفين محدودة للغاية، لكن الاتفاق النهائي لم يكتمل.

ووفقا للصحيفة، يطلب فينيسيوس حاليا راتبا سنويا يبلغ نحو 20 مليون يورو صافيا، بزيادة خمسة ملايين يورو فقط عن متوسط راتبه الحالي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن فينيسيوس يشعر بأنه لم يحظ بالتقدير الكافي خلال الفترة الماضية، بعد اهتمام النادي بالتعاقد مع جوليان ألفاريز ثم مايكل أوليسي، إلى جانب وصول جود بيلينجهام وكيليان مبابي، لكنه لا يزال يرى مستقبله داخل ريال مدريد، فيما تعتبر إدارة النادي أن تجديد عقده سيكون بمثابة أهم صفقات الفريق في الفترة المقبلة.