طاقم تحكيم مصري يدير لقاء أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 13:52

كتب : FilGoal

كوريا الجنوبية - التشيك - أمين عمر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم أمين عمر لإدارة مباراة أهلي جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويلتقي الفريقان علي ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية يوم 26 أغسطس المقبل.

ويضم الطاقم المصري الحكم الدولي أمين عمر حكماً للساحة، ويعاونه الحكمان المساعدان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى محمود ناجي مهمة الحكم الرابع.

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وفي تقنية الفيديو، سيكون محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو ويساعده طارق مجدي.

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ويأتي اختيار الطاقم المصري لإدارة هذه المواجهة المهمة ضمن سلسلة من التكليفات الدولية التي حصل عليها بقيادة أمين عمر خلال السنوات الأخيرة، بعدما قدم مستويات مميزة في البطولات القارية والعالمية، ما عزز مكانته بين أبرز الحكام في إفريقيا وآسيا.

وأدار أمين عمر مباراتين بدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وكانتا مباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك، ولقاء الأرجنتين ضد النمسا.

أهلي جدة أوكلاند سيتي أمين عمر
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