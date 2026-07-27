انخفاض تكلفة طلب الحكام الأجانب بالدوري السعودي

انخفضت تكلفة الاستعانة بحكام أجانب وتغير الموعد النهائي لتقديم طلب استقطابهم في الموسم المقبل من مسابقات كأس خادم الحرمين الشريفين، والدوري السعودي، وكأس السوبر، وفقًا لما كشف عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ونقلت جريدة الرياضية السعودية عن اتحاد الكرة السعودي الآلية الجديدة لطلب أطقم حكام أجانبَ لموسم 2026ـ2027 في المسابقات الثلاث.

واشترطت الآلية رفع أي نادٍ طلبه قبل 16 يومًا من موعد المباراة بدلًا من 21 للدوري و14 لكأس الملك الموسم الماضي.

وحدَّدت التكلفة المالية التي يتحملها مُقدّم الطلب بـ 240 ألف ريالٍ لجلب طاقمٍ مؤلَّفٍ من حكم ساحةٍ، وحكمين مساعدين، وحكمٍ لتقنية الفيديو.

وترتفع القيمة إلى 300 ألف عند إضافة حكم فيديو مساعد، وإلى 360 ألفًا عند إضافة حكم فيديو مساعدٍ وحكم رابع.

وبالمقارنة مع موسم 2025ـ2026، انخفضت المبالِغ من 300 ألف، و375 ألفًا، و450 ألفًا عند طلب أربعة، أو خمسة، أو ستة حكامٍ، على الترتيب.

ويستمر العمل بإتاحة طلب الحكام الأجانب دون سقف محدد لعدد المباريات، وإمكانية اشتراك ناديين في طلب واحد مع تقاسم التكلفة.

ويشترط الاتحاد رفع الطلبات عبر منصة MySAFF الإلكترونية.

وفي حال تعذُّر وصول الطاقم الأجنبي بسبب ظرف قاهر، تنص الآلية على إسناد المباراة إلى طاقم سعودي، وإعادة المقابل المادي إلى النادي.

وإذا قدم ناديان طلبين عن مباراة واحدة، فإنه يُؤخذ بالمُقدَّم أولًا ما دام مكتملًا.

ويحقُّ لصاحب الطلب إلغاءَه قبل سبعة أيام على الأقل من موعد المباراة، وعندها يُؤخذ بطلب النادي الآخر إن كان قد تقدّم به.