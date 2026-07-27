تير شتيجن يرافق برشلونة في معسكره رغم احتمالات الرحيل لأياكس
الإثنين، 27 يوليه 2026 - 12:03
كتب : FilGoal
وصل مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة إلى مدينة خوان جامبر الرياضية، وسط ضبابية مستقبله.
وكان من المفترض أن ينتقل تير شتيجن إلى أياكس أمستردام الهولندي على سبيل الإعارة في الأيام الأخيرة.
لكن المفاوضات تعقدت أكثر من مرة، في ظل تدربه مع هانز فليك وفريق برشلونة حتى إتمام الصفقة.
وأشارت تقارير إلى أن هناك انفراجة في الصفقة خلال الساعات الأخيرة.
في الوقت نفسه، رافق تير شتيجن بعثة برشلونة التي تغادر إلى المملكة المتحدة خلال ساعات قليلة لبدء معسكره التحضيري.
ولعب تير شتيجن الموسم الماضي في صفوف جيرونا على سبيل الإعارة.
وفقد الحارس الألماني مركزه في برشلونة لصالح جوان جارسيا وفويتشيك تشيزني.
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