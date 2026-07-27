تقرير: داروين نونيز يقترب من الدوري البرتغالي

اقترب الأوروجوياني داروين نونيز من الرحيل عن الهلال إلى الدوري البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وفقًا لجريدة الرياضية السعودية.

ولم يذكر التقرير اسم الفريق الذي سيضم نونيز، علما بأنه لعب في صفوف بنفيكا قبل انتقاله إلى ليفربول ومنه إلى الهلال.

وأوضح التقرير أن اللاعب يحظى أيضًا باهتمام من الدوري الأمريكي.

وشارك اللاعب بقميص الهلال في 24 مباراةً بمختلف البطولات.

أحرز خلالها تسعة أهداف، وقدَّم خمس تمريرات حاسمة قبل خروجه من القائمة المحلية خلال النصف الثاني من الموسم.

وفي سياق تدعيم صفوف الأزرق، يبرز البرتغالي بيدرو نيتو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خيارًا ثانيًا على طاولة إدارة الهلال لتدعيم مركز الجناح الأيمن، حسبَ المصدر.

ويبلغ نيتو 26 عامًا، ويجيد اللعب في مركزَي الجناح الأيمن والأيسر، ويُعدُّ أحد عناصر منتخب البرتغال، وشارك معه في كأس العالم 2026.

إذ خاض خمس مباريات، وصنع هدفًا قبل خروج المنتخب من دور الـ 16 أمام إسبانيا.

وخلال الموسم الثاني له مع البلوز لعب 52 مباراةً، وأحرز عشرة أهداف، وصنع مثلها في مختلف المسابقات.