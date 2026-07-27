الرياضية: بنزيمة يرفض الرحيل من الهلال

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 10:57

كتب : FilGoal

بنزيمة

تعقَّد ملف رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الهلال بعد رفضه مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وكشف التقرير عن أن إدارة الهلال اقترحت على بنزيمة الانتقال إلى أحد الأندية الصاعدة في الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي.

لكنَّ اللاعب رفض الفكرة بشكل قاطع، مشترطًا الحصول على كامل مستحقاته المالية عن العام الأخير في عقده، ما يمنحه حرية اختيار وجهته المقبلة دون أي تدخُّل من الإدارة.

وخاض الفرنسي مع الهلال 13 مباراةً في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى النادي.

وسجَّل خلالها تسعة أهداف، بينها ثلاثيتان، وصنع خمسة أهداف قبل أن يتعرَّض لانتقادات جماهيرية بسبب المستويات التي قدَّمها الفريق هجوميًّا في الموسم الماضي.

وفي سياق تدعيم صفوف الأزرق، يبرز البرتغالي بيدرو نيتو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خيارًا ثانيًا على طاولة إدارة الهلال لتدعيم مركز الجناح الأيمن، حسبَ المصدر.

ويبلغ نيتو 26 عامًا، ويجيد اللعب في مركزَي الجناح الأيمن والأيسر، ويُعدُّ أحد عناصر منتخب البرتغال، وشارك معه في كأس العالم 2026.

إذ خاض خمس مباريات، وصنع هدفًا قبل خروج المنتخب من دور الـ 16 أمام إسبانيا.

وخلال الموسم الثاني له مع البلوز لعب 52 مباراةً، وأحرز عشرة أهداف، وصنع مثلها في مختلف المسابقات.

كريم بنزيمة الهلال
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