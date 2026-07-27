الكشف عن قميص الأهلي للموسم الجديد

كشف النادي الأهلي وشركة أديداس الألمانية عن تصميم القميص الجديد للفريق في موسم 2026-2027.

ويتميز القميص الجديد بلونه الأحمر التقليدي مع خطوط سوداء في الرقبة والأكمام.

وظهر في الإعلان الترويجي محمد الشناوي ومحمد هاني وهادي رياض وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيز".

وانطلقت الحملة الترويجية بشعار "الأحمر يجري في العروق".

وظهر إعلان شركة فودافون في صدر القميص الجديد.

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وكان النادي الأهلي قد وقع عقدا جديدا مع شركة أديداس يشمل الفترة بين 2026 و2030 بأرقام وامتيازات غير مسبوقة.

وعلم FilGoal.com أن عقد الأهلي مع أديداس تصل قيمته إلى 11 مليون دولار في السنوات الـ4.

ويصل المبلغ إلى هذا الرقم بمكافآت إضافية تخص الفوز بالبطولات المحلية والقارية والمشاركات في البطولات العالمية.

ويشمل الاتفاق توريد الملابس بشراكة مباشرة وحقوق دعائية وإعلانية.

ففي سبتمبر الماضي، كشف الأهلي في بيان رسمي عن تمديد التعاقد مع أديداس حتى 2030 وفقا لاتفاقيات مالية جديدة تتناسب مع قيمة النادي.

وكان مقررًا أن ينتهي التعاقد بين الأهلي وأديداس مع نهاية موسم 2025 - 2026، قبل أن يتم الاتفاق على تمديد الرعاية حتى نهاية موسم 2029 - 2030.