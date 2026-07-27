الأمين العام للاتحاد المصري يكشف سبب عدم تطبيق مقترح زيادة الأندية قاريا

أوضح مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم سبب رفض الاتحاد الإفريقي (كاف) مقترح زيادة عدد الأندية في البطولات القارية.

وكشف FilGoal.com أن باتريس موتسيبي أبلغ رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف)، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري بصعوبة تنفيذ مقترح زيادة عدد الأندية الإفريقية في الموسم المقبل 2026-27. (طالع التفاصيل)

وقال الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم عبر قناة CBC: "هاني أبو ريدة طلب مني إرسال مقترحا إلى كاف لزيادة عدد الأندية في البطولات القارية بعد أسبوع واحد من انطلاق كأس العالم، أي قبل أسبوعين من إعلان القرار".

وأضاف "قبل أسبوع تلقيت خطابا من الأمين العام للكاف بأن المقترح تم دراسته بعناية لكن الأوضاع اللوجستية والتنظيمية تحول دون تطبيقه الموسم المقبل وسيحاولون تطبيقه موسم 2027-28".

وأتم "تأجيل كاف لموعد إرسال أسماء الفرق المشاركة حتى 25 يوليو بدلا من 30 يونيو، سبب لهم عدة مشاكل مع تغير أسماء الأندية المشاركة خلال تلك الفترة".

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "موتسيبي أبلغ هاني أبو ريدة بصعوبة زيادة عدد الأندية في المسابقات القارية الموسم المقبل بسبب ضيق الوقت وصعوبة تنفيذ المقترح".

وأوضح "رئيس كاف فضّل إبلاغ أبو ريدة بنفسه وأوضح له أن المقترح ستتم دراسة إمكانية تطبيقه في موسم 2027-28".

وتقدمت مصر بطلب إلى كاف، لزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

وكشف بيان للاتحاد المصري لكرة القدم "يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى 3 أندية في دوري أبطال إفريقيا، و3 أندية في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية".

ثم طلب باتريس موتسيبي رئيس كاف رفع طلب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري للجنة العليا لمناقشة زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويشارك من مصر في دوري أبطال إفريقيا كل من الزمالك وبيراميدز، وفي الكونفدرالية كل من الأهلي وزد كما كشف اتحاد الكرة في بيانه أمس السبت. (طالع التفاصيل)

في المقابل يغيب الوداد عن المنافسات الإفريقية لأول مرة منذ 2015 بعدما احتل المركز الخامس الموسم الماضي.