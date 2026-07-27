ذا أثليتك: لايبزج لم يوافق على عرض ريال مدريد لضم ديوماندي

لم يوافق نادي لايبزج الألماني حتى الآن على عرض ريال مدريد الإسباني لضم الإيفواري يان ديوماندي.

وكان تقرير سابق أشار إلى أن الجناح الشاب على أعتاب الانتقال لريال مدريد بعد تراجع باريس سان جيرمان في المفاوضات.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن ريال مدريد رفع عرضه لـ 120 مليون يورو لضم ديوماندي من لايبزج.

ولم يرد النادي الألماني على العرض حتى الآن ومن المتوقع رفضه، لكن هناك ثقة في أن الأطراف ستصل لاتفاق.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتحدث مسؤولو النادي مع اللاعب يوم الإثنين عند وصوله، حيث سيبلغهم برغبته في الانتقال لريال مدريد.

ورفض النادي الألماني من قبل عرض ريال مدريد والذي جاء مقابل 100 مليون يورو، ولذلك رفع ريال مدريد عرضه ليصبح 100 مليون يورو بالإضافة لـ 20 مليون يورو مكافآت.

ويتمسك لايبزج بالحصول على 130 مليون يورو لبيع لاعبه الذي يمتد عقده حتى 2030.

وسيكون الإيفواري أغلى صفقة بيع في تاريخ لايبزج متفوقا على يوشكو جفارديول الذي انضم لمانشستر سيتي في 2023-24 مقابل 90 مليون يورو.

فيما سيصبح رابع أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد بعد جود بيلينجهام وإدين هازارد وجاريث بيل.

يان ديوماندي.. من مغمور إلى أغلى شاب خلال عامين

وسيصبح ديوماندي خامس صفقات الملكي بعد مارك كوكوريا ودينزل دومفريز وإبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقدم ديوماندي صاحب الـ 19 عاما موسما مميزا مع لايبزج إذ سجل 12 هدفا وصنع 9 أهداف خلال 33 مباراة في الدوري الألماني.

وساهم الجناح الشاب في احتلال فريقه المركز الثالث والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

كما جذب الأنظار بتألقه مع كوت ديفوار في كأس العالم رغم الخروج المبكر من دور الـ 32.